Gf Vip, l'amica su Sofia Giaele De Donà: "Siamo state intime, ma lei sceglie il marito per i soldi"

Lei 23, lui 45, lei vive a Milano, lui a Los Angeles, due matrimoni - uno a Jesolo in comune, l'altro tra il lusso sfrenato a Tulum in Messico a febbraio 2022. Ma ciò che più incuriosisce, ovviamente, è la definizione di matrimonio aperto che Sofia Giaele De Donà ha dato del rapporto con il facoltoso ingegnere statunitense Bradford Beck. Nel video messaggio di presentazione per la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha definito così il matrimonio che è stato condiviso sui social, poco prima del suo ingresso nella casa, con molte foto che la ritraevano con il compagno. Questi scatti sono stati cancellati e sul profilo di Sofia, adesso, è visibile solo una foto di quel giorno in compagnia del suo Brad.

Per cercare di fare chiarezza su questo rapporto così particolare, il settimanale Chi, diretto dal conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini, ha parlato con due amiche di Sofia Giaele e con il fratello e hanno fatto alcune rivelazioni molto particolari.

Sofia Giaele De Donà, il feeling amoroso con l'amica Emy Buono e la passione per i soldi

Secondo quanto ricostruito dall'amica Emy Buono, concorrente della scorsa edizione di La Pupa e il Secchione (e fidanzata di Dennis Dosio), quello con Back sarebbe un matrimonio di convenienza. Brad non approva la scelta lavorativa della moglie e sarebbe molto contrariato dalla sua partecipazione al Gf perché la concorrente ha parlato di aspetti intimi del loro matrimonio. Bardfor è un imprenditore americano, ingegnere e amministratore delegato da 13 anni di United Aeronautical, una società con sede a North Hollywood in California, che progetta e costruisce materiale aerospaziale.

Secondo Emy Buono Bradford non starebbe neanche seguendo il Gf Vip e più in generale afferma che i due "si sentono pochissimo. Il marito non sa cosa faccia la moglie e viceversa. Quest'estate per esempio Giaele è stata in barca con il pilota di Formula 1 Sergio Perez, con il quale ha avuto un flirt. Pérez è fidanzato, Giaele è sposata: è successo il caos". Emy non si fa problemi a parlare della vita intima dell'amica perché "Giaele è stata la prima ad aprirsi sui suoi rapporti open". Un altro esempio, sempre secondo quanto racconta Emy è che anche tra le due c'è stato qualcosa: "Noi siamo state molto intime, tra noi ogni volta scatta sempre una certa alchimia".

"Lui non la aspetterà, a lui non importa nulla del Grande Fratello Vip. Giaele una volta mi ha detto che l'unico motivo per lui potrebbe aspettarla (dopo il Gf) è il terrore di restare solo". Buono poi torna a parlare dei veri desideri di De Donà: "Comunque sono sicura di una cosa: Giaele sente molto più trasporto per me che per il marito, ma tra me e lui sceglierebbe sempre... i soldi. Perché lei ama la bella vita. A Giaele piacciono i soldi e Bradford ne ha parecchi. Questa è la verità".

Il flirt con Flavio Briatore confermato da un'amica d'infanzia

A fare chiarezza su altri aspetti della vita sentimentale della gieffina ci ha pensato un'amica d'infanzia, Miriana Bello: "Da molto tempo Giaele sogna di fare televisione. Con Bradford il rapporto è a distanza. Lui è molto impegnato e la loro storia è open: come ha detto Giaele, se capita un flirt, capita E al marito va bene così. I due si sono conosciuti ad un evento benefico a Milano, Amfar". Parlando della vita amorosa di Giaele era uscita la notizia che in passato la ragazza avesse avuto un flirt con Flavio Biratore, lo stesso imprenditore aveva smentito in prima persona tali voci, ma Bello invece conferma tutto: "C'è stato il flirt. Sul profilo Instagram di lei c'è una foto scattata su un jet privato il 7 agosto 2020. Lei era fidanzata con Bradford, ma frequentava Flavio e quello è proprio il suo aereo".

Il fratello, Matthias De Donà, ha vissuto con la coppia 4 mesi durante il lockdown negli States. Anche De Donà conferma il rapporto aperto di marito e moglie e non ci trova nulla di sbagliato, il loro "non è un legame superficiale". Anche secondo il fratello, Bradford non ha apprezzato quanto raccontato dalla sorella al Gf e secondo lui capiremo se il matrimonio è destinato a durare se l'uomo farà una sorpresa a Giaele nel giorno del suo compleanno (che sarà il 13 ottobre).

