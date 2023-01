Gf Vip, "Come persona non vali niente, ma lo sapevamo": Gianluca Onestini contro Soleil Sorge

(Qui sopra il video dello scontro tra Soleil e Luca)

Fuoco e fiamme tra Soleil Sorge, opinionista per due sere al Grande Fratello Vip (sostituisce Sonia Bruganelli), e Luca Onestini. I due ex hanno partecipato a Uomini e donne nel 2016 e sono usciti insieme, ma non sono rimasti in buoni rapporti.

I due si sono rinfacciati episodi accaduti nel 2017 quando lei lo lasciò con una lettera mentre Luca era un concorrente del Gf. Soleil lo ha accusato di aver comprato follower e di averla tradita, prima che lei tradisse lui, con una certa Cristina.

"Puoi chiamarmi liana perché ti ho dato l’ennesimo modo di emergere - così Soleil ha iniziato il suo attacco a Onestini puntando sul fatto che ancora una volta la sua notorietà passa da lei -. Ti ricordavo più simpatico, in ogni reality fai gli stessi salti in banchi. Hai stancato con questi giochini e per fortuna in casa se ne stanno accorgendo. Sei un manipolatore, manipoli le persone, sei un bugiardo pericoloso. Quella che ha tradito per prima non sono stata io eh, compravi followers e la tua famiglia ha pure cercato di comprarli a me. Ho scoperto migliaia di cose che ad un certo punto ho detto adios, a tu ed a tuo fratello".

"Nel 2017 io purtroppo stavo con lei - ha replicato Onestini, che ha voluto spiegare al conduttore la sua posizione - dopo due settimane sono entrato nella casa e lei mi ha tradito con un altro. Io in tutti questi anni non ho rilasciato neanche una parola su di lei". I due avrebbero continuato forse per minuti e minuti a litigare e così Alfonso Signorini è intervenuto per zittire i due.

La reazione di Gianmarco Onestini

Dopo aver visto quanto successo in puntata il fratello di Luca, Gianmarco, su Twitter ha commentato quanto è stato detto da Soleil, l'opinionista per una sera ha duramente criticato i genitori dei due. "Che non valessi niente come opinionista supplente l’hai dimostrato chiaramente – ha scritto sul social – che non valessi niente come persona lo sapevamo già da tempo. L’invidia e il rancore ti accecano e ti rendono ridicola".

Le scuse di Soleil Sorge

"Pienamente d’accordo con te. Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel 'confronto' vissuto questa sera al Gf Vip. Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due ne mi auguro rientrerà più nella mia vita", queste le parole dell'opinionista ad interim riguardo al teatrino andato in scena lunedì sera a seguito della critica del giornalista Gabriele Parpiglia.