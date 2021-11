Gf Vip, il bacio appassionato di Soleil e Alex: "Un limone proprio"

Sarà la potenza della musica di Puccini, ma il bacio che si sono scambiati Alex Belli e Soleil Sorge è sembrato superare - e di molto - il confine della finzione scenica.

I due gieffini infatti si sono lasciati andare a un bacio appassionato mentre mettevano in scena la versione Gf Vip della Turandot sotto la guida di Katia Ricciarelli. La registrazione dell'opera di Puccini con la Ricciarelli nei panni della protagonista a fianco del collega Placido Domingo è servita da base per la messa in scena, che ha visto protagonisti alcuni dei vip della Casa nei panni dei vari personaggi.

Gf Vip, il bacio tra Soleil e Alex durante la Turandot

Sul trionfale finale dell’opera, Soleil-Turandot e Alex-Calaf si sono baciati, coronando il sogno d'amore dei loro personaggi. Ma il loro bacio è continuato anche dopo che l'orchestra ha smesso di suonare. Sophie Codegoni ha commentato lapidaria con Katia Ricciarelli e Carmen Russo: "Un limone da paura, ma un limone proprio". E che il bacio fosse vero è l'impressione che hanno avuto un po' tutti nella Casa. Quanto successo tra Soleil e Alex infatti è stato ampiamente commentato e sviscerato un po' da tutti i concorrenti e nessuno sembra disposto a giurare che sia trattato solo di finzione scenica.

Con buona pace delle promesse fatte da Belli alla moglie Delia Duran quando lei è entrata di recente nella Casa proprio per mettere in chiaro cosa stava succedendo tra lui e Soleil e chiedere, anzi pretendere, rispetto. "Io ti amo, non c’è nulla, fidati", le aveva detto lui. La stessa Soleil in realtà era sembrata stanca di questa situazione difficile, tanto da aver dichiarato di voler abbandonare il gioco il prossimo 13 dicembre. "Queste cose non mi interessano, non ne voglio far parte. Non ho interesse ad andare a creare altre dinamiche per cui si deve andare a pensare male - aveva detto Soleil - Non mi va che sia tirata in ballo con queste cose non piacevoli. Mi piace stare qui, ma non per questi triangoli. Faccio tanto e invece si parla sempre di questa cosa in cui vengo tirata in mezzo".