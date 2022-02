GF Vip, scoppia la passione tra Delia e Soleil: il video del bacio che ha scioccato Alex Belli

Un nuovo colpo di scena ha messo scompiglio nella Casa del GF Vip ormai molto segnata dal triangolo composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Dopo i ripetuti battibecchi tra le due donne rivali in amore e il nuovo ingresso nella Casa dell’uomo causa di gelosie e turbamenti, all’improvviso tra le concorrenti è scattata una irrefrenabile attrazione finita con l’esplodere in un bacio appassionato.

Il bacio tra Soleil e Delia e la reazione di Alex Belli

Il momento di passione tra Delia e Soleil è scattato nel bel mezzo di una festa in costume organizzata in giardino. A un certo punto le telecamere hanno ripreso le due che si scambiavano dei complimenti parlando in modo molto ravvicinato fino all’esplosione del bacio durato quanto è bastato per suscitare le reazioni dei presenti e pure quella di Alex Belli, sorpreso dalla “chimica” scattata tra le “sue” donne.

“Sono scioccato, ho visto loro due che si baciavano. Non ero il fautore di quella roba. Mi sono detto ‘che sta succedendo. Che cavolo dovevo fare? Secondo voi dovevo dire ‘smettetela’?” ha chiesto a Davide Silvestri e Barù: “Perché si sono baciate? Che cavolo ne so. Ho sentito che una diceva ‘sei favolosa’ e l’altra che rispondeva ‘adesso ti ho capita, ho compreso quella che sei davvero’”. Anche Sophie Codegoni è rimasta esterrefatta dal gesto arrivato tra le due rivali e ha chiesto spiegazioni a Soleil: “Io le dicevo ‘hai delle brutte vibrazioni’, le dicevo liberatene liberatene, e lei mi diceva ‘si me ne voglio liberare’. Quindi l’ho tirata, lei mi si è buttata sopra e ci siamo baciate”. Ora non resta che attendere le nuove conseguenze che questo gesto sortirà nelle dinamiche della Casa...