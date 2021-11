Gf Vip, pace fatta tra Delia Duran e Alex Belli: i due si baciano e Soleil fa la terza incomoda

(Il video del confronto tra Delia Duran e Alex Belli)

Delia Duran dopo aver fatto la quarantena è entrata nella casa del Gf Vip per parlare con il marito e chiarire finalmente. Prima del suo ingresso però la produzione ha mandato in onda un video riassuntivo dell'amicizia tra Alex Belli e Soleil. Tra le varie effusioni anche frasi molto difficili da digerire per una donna, come "Lo senti il mio cuore? Farò di tutto per renderti felice". L'ex volto di Uomini e Donne ha spiegato: "Io sento il suo cuore".

Gf Vip: Delia non parla con Soleil e chiarisce con il marito

"Quello che dovevo dire a Soleil l'ho già detto. Voglio parlare solo con Alex" così inizia l'ingresso nella Casa di Delia. Scatta il freeze e lei entra dentro dove incontra Alex Belli e gli ha detto:

"Cinque mesi fa, ci siamo scambiati le promesse di matrimonio. Sono passati tre anni da quando il destino ci ha fatto incontrare. Voglio dei chiarimenti. Non voglio rovinare il tuo percorso, sappi però che hai una compagna fuori a cui hai promesso rispetto, amore, fedeltà. Ma non ci sono stati grandi cambiamenti da quando abbiamo parlato. Ti ho chiesto di portarmi rispetto. Va bene che tu abbia creato delle amicizie, ma gli atteggiamenti che hai avuto, sono visti malissimo fuori dalla casa. Soleil non ha colpa di tutto ciò, ce l'hai più tu di lei. L'altra volta non ti ho voluto vedere perché volevo darti il tempo di capire la mia delusione. Voglio che spieghi a me e alle persone che ti vogliono bene, cosa sta succedendo. Neanche io lo sto capendo amore".

Alex Belli l'ha abbracciata e voleva baciarla: "Non c'è niente, fidati. Guardami negli occhi. Fammi parlare perché è molto importante. Io ti amo, non c'è nulla, fidati". Delia si è commossa: "Io sorrido quando tu sorridi, sono triste quando tu sei triste. Questi gesti mi danno fastidio, lo sai. Mi ami? Portami rispetto. Se io facessi queste cose fuori con un altro uomo? Fuori le cose che ho visto mi hanno fatta soffrire. Cosa sono i baci sul collo? Mi devi dare delle giustificazioni". Delia mentre parlava allontanava Alex, ha messo anche le mani tra i loro volti perché voleva evitare il bacio con il marito proprio per parlare, per capire.

"Ma se ti dico che non c'è niente, lascia stare, non venirmi contro. Qui facciamo giochi, facciamo product placement", Belli è stato convincente perché alla fine i due si sono baciati. "Non ti faccio più andare via amore mio, resti per cena? Dai, rimani!" ha iniziato a chiedere Belli.

Gli autori hanno poi chiesto a Soleil di raggiungere la coppia, ma lei si sentiva la terza incomoda e quindi è rimasta per un po' in cucina. L'entrata trionfale di Delia si è conclusa con lei e Soleil che si accordavano per far fare gli addominali a Alex Belli.