Gf Vip, salta il teatrino: "Soleil e Delia si conoscevano già"

Il triangolo fra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran convince sempre meno il pubblico del Grande Fratello Vip, che dopo settimane di sceneggiate - vere o presunte - adesso mette in dubbio anche l'amore ormai dichiarato dell'attore nei confronti della coinquilina nella Casa di Cinecittà.

A smontare definitivamente il teatrino ci pensa l'informatissimo Amedeo Venza, che tra le storie Instagram parla di una cena avvenuta prima dell'inizio del reality in cui le due donne andavano d'amore e d'accordo. Una conoscenza, dunque, che fa pensare a un accordo tra le parti (nel senso più letterale del termine). "Soleil e Delia si conoscevano prima del Gf Vip" scrive l'esperto del gossip, aggiungendo ulteriori dettagli: "Qualche settimana prima dell'inizio del reality, le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme a Ciccio Pasticcio e un noto manager di agenzia milanese. Smontato ufficialmente il teatrino". Ciccio Pasticcio è il nome con cui gli 'addetti ai lavori' chiamerebbero Fabrizio Corona, nominato più volte all'interno della Casa, retroscena che rende la soffiata di Venza ancora più credibile.

Alex si dichiara a Soleil

Nel frattempo, mentre fuori è caccia al complotto, all'interno del loft di Cinecittà gli ignari protagonisti continuano con quella che a molti sembra sempre di più una pantomima. Stanotte, dopo la diretta, l'ultima puntata della soap. Alex, chiuso nella sauna con Soleil, le confessa il suo amore: "Ti assicuro che, se io mi sono innamorato di te, è perché ho visto in te dolcezza. E io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre". La Sorge non è rimasta indifferente, anche se continua a nascondersi dietro alla paura delle telecamere. E la telenovela continua.