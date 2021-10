GF Vip, il dramma di Soleil: "Il mio fidanzato è morto di overdose"

(Soleil ricorda la morte del fidanzato Kevin al GF Vip)

C’è un episodio molto doloroso nel passato di Soleil Sorge, condiviso con Nicola Pisu durante una conversazione nella Casa del GF Vip e affrontato anche nel corso dell’ultima diretta del reality. La concorrente del GF Vip ha confidato di essere stata traumatizzata dalla morte di Kevin, il suo primo fidanzato, avvenuta per overdose quando era ancora un’adolescente.

“Era il mio primo vero amore, quel giorno non lo scorderò mai” aveva confidato Soleil ripercorrendo i drammatici momenti in cui si trovò a soccorrere il ragazzo: “Sono riuscita a chiamare un’ambulanza. La madre lo ha messo in un centro di riabilitazione, ma quello che pensava potesse essere la sua salvezza poi lo ha distrutto”. L’influencer ha raccontato che in quel centro il ragazzo ha scoperto nuove sostanze che poi sarebbero state determinanti per la tragica scomparsa.

La morte del fidanzato di Soleil

“Avevo 16 anni, lui ne aveva 18 - ha raccontato Soleil ad Alfonso Signorini durante la puntata - Ci siamo conosciuti attraverso amici che avevamo in comune, ed è nato questo amore. È durato purtroppo poco più di un anno”.

Nonostante siano passati diversi anni la tragica scomparsa del ragazzo ha tormentato a lungo Soleil che si è sentita in colpa per non essere riuscita a salvarlo: “Ho passato tutta la mia vita pensando che avrei potuto salvarlo, finché non ho realizzato che non era colpa mia. Nei momenti difficili le persone che ti stanno vicino possono fare veramente tanto, però prima di tutto bisogna fare tanto per se stessi. Io non ero preparata, ho cercato di fare il possibile. Purtroppo, in un momento in cui era da solo con le sue fragilità, non ci è potuto essere nessuno con lui”.

“È stato uno dei momenti più bui della mia vita, quello che è successo ha modificato il mio rapporto con la vita più che con gli uomini”, ha aggiunto ancora Soleil: “Il messaggio che deve passare è che sia possibile uscirne, la vita va avanti”.