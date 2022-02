Soleil in lacrime, dopo il bacio con Delia è lite furibonda con Alex

(Soleil prova l'esperimento di resistenza anche con Alex, ma l'arrivo di Delia e la richiesta di un abbraccio tutti e tre insieme fa scoppiare un lite)

Il bacio tra Delia e Soleil si sono scambiate ha fatto da detonatore a un’accesa discussione scoppiata quando Alex si è avvicinato all’amica e la moglie ha tentato di abbracciarli entrambi. Soleil allora li ha accusati di essere falsi ed è tornata su quanto accaduto sotto le coperte la notte di diverse settimane fa.

“Mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘Soleil ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto” ha affermato Soleil, mentre Alex le ha chiesto di ammettere ancora in quel momento quali siano i suoi sentimenti per lui. “Vuoi che giochi a carte scoperte? Qual è il tuo problema? Io te l’ho sempre detto che ti amo e non mi sono mai nascosta” ha aggiunto Soleil ormai in lacrime al culmine di una lite proseguita nella sauna, davanti a Delia che assisteva al surreale dialogo tra lei e il marito. Infine: “Non mi parlare mai più, non mi rivolgere mai più la parola” ha continuato Soleil.