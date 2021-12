La mamma di Soleil al veleno: tutta la verità sul fidanzato della figlia (con pesante accusa ad Alex)

Il triangolo Alex Belli – Delia Duran – Soleil Sorge si sarà anche sfaldato dopo l’uscita di scena dell’attore dalla Casa del GF Vip, ma la soap pare proprio sia destinata a proseguire anche lontano dalle telecamere del reality che non a caso si chiama “show”. Adesso a commentare la vicenda è Wendy Kay, la mamma dell’influencer, che dopo aver attaccato duramente Alex su Instagram, è tornata a farlo durante il consueto spazio social Casa Chi. “Se incontrassi Alex gli direi tante cose e non saprei da dove iniziare. All’inizio direi a lui e Delia di vergognarsi. Pianificavano tutto prima di entrare e hanno fatto il loro scempio, uno show pessimo” ha tuonato la donna, nota al pubblico anche per aver preso parte con la figlia a Pechino Express.

Secondo Wendy, l’attore avrebbe dovuto avere un po’ di ritegno e non spingersi oltre con la figlia che, alla fine, comunque non si sarebbe innamorata di lui perché attratta da ben altri tipo di uomini: “Certamente provava sentimenti forti di amicizia per lui, ma sono sicura che mia figlia non sia innamorata di quell’uomo. La mia piccola ci teneva al rapporto con lui, ma non voleva assolutamente che lui lasciasse la moglie. Così come sono sicura che Alex e Delia avevano pianificato tutto dall’inizio, quindi che non facciano passare Soleil come rovina famiglie”. E su quel bacio che la ragazza ha dato ad Alex, Wendy non ha dubbi: “Lei era molto arrabbiata, ha voluto vendicarsi. Ricordiamoci che mia figlia ha studiato recitazione. Quando vuole è una bravissima attrice”.

Il fidanzato di Soleil

Wendy ha anche fatto accenno a tale Carlo, fidanzato di Soleil che starebbe pazientemente aspettando la ragazza fuori dalla Casa: “Sta sempre qui a Milano aspettando l’uscita di Soleil. Non è contento di aver visto certe cose con Alex” ha spiegato la donna, ribadendo comunque che tra i due non sarebbe mai potuto nascere nulla. Intanto Alex pare essersi ricongiunto con la moglie Delia: ora sarà il tempo a dire se e quanto la lite scoppiata in treno tra i due sia solo un episodio isolato oppure il segnale che il rapporto tra loro non sia tornato ad essere propriamente idilliaco come un tempo.