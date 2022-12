Soleil dalla parte di Nikita contro Luca Onestini: "Sei un vero giocatore di reality"

Il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini, che sembrava preludere ad un’appassionante storia d’amore si è ormai compromesso, tra continue liti e incomprensioni. I due vipponi appaiono ormai distanti, da una parte l'influencer si pente del legame instaurato con la ragazza a suo dire falsa. Dall'altra la modella non può fare a meno di palesare tutta la sua delusione per l'atteggiamento assunto dal suo coinquilino che secondo lei ha alimentato false speranze.

Un rapporto difficile

Onestini messo alle strette ammette di aver avuto un avvicinamento con la friulana, con cui poi non è scattato nulla. A detta di Nikita invece l’ex tronista l’avrebbe illusa. La Pellizon nel corso della puntata confessa di aver chiesto aiuto al suo compagno per riuscire a frequentarlo solo come un amico, ma lui si è rifiutato. Onestini, invece, per accreditare la sua tesi, decide di mostrare una lettera ricevuta da Nikita, dove la diretta interessata gli chiede apertamente di ricevere affetto. Insomma è difficile capire dove sia la verità e derimere la diatriba in corso è pressoché impossibile.

L’opinione di Soleil

Ci prova Soleil Sorge, nuova opinionista del reality arrivata a sostituire Sonia Bruganelli, nonché ex di Onestini. La statunitense non prende le difese dell’ex ma anzi si schiera con la Pellizon. “Luca è un vero giocatore di reality”, asserisce. Secondo Soleil Luca ha deciso di accostarsi subito a Nikita solo con l'intento di creare una dinamica e, successivamente, nel momento in cui ha capito che la situazione iniziava ad andare oltre, ha scelto di allontanare la ragazza dandole della falsa. “Io ti conosco” conclude sibillina Soleil. Tra i due ex iniziano a volare scintille, sicuramente se ne vedranno delle belle.