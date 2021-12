Soleil in lacrime per Alex, la strigliata è durissima: "Tu sei stata sua complice"

La spiazzante uscita di scena di Alex Belli ha scombussolato le dinamiche all’interno della Casa del GF Vip, ma soprattutto l'animo di chi è stata protagonista di una soap lunga settimane. Soleil Sorge, abbandonata dall’attore che alla “chimica artistica” con lei ha preferito il legame con la moglie Delia, è rimasta molto scossa dalla decisione inattesa dell’uomo per il quale ha versato lacrime amare.

A far riflettere la ragazza, tuttavia, ci ha pensato Carmen Russo che le ha esposto un’analisi compiuta della vicenda invitandola a pensare a quanto il suo rapporto con Alex fosse deleterio: “Ma tu saresti riuscita a frenarti del tutto qua dentro nei suoi confronti? Lui voleva tenere entrambe le cose. Forse dovevi avere chiaro che se lui si è comportato in quel modo con una moglie, come si poteva comportare con un’amica?”. Carmen Russo ha poi proseguito facendole notare come anche il suo comportamento non sia stato propriamente adeguato alla situazione, anche perché certa che l’attore abbia sin dall’inizio pensato a ogni dettaglio di una probabile messinscena. “Secondo me tu eri vittima e anche complice. Complice perché se ora uno lo analizza era tutto chiaro fin dall’inizio. Aveva la sceneggiatura in mente. Ho avuto sempre questa sensazione” ha ammesso ancora la concorrente.

Soleil, tuttavia, ha affermato di essere certa di potersi frenare rispetto all’atteggiamento di Alex: “Per me era un’amicizia la nostra. Non avrei mai voluto che lasciasse sua moglie”, ha assicurato affermando di averlo baciato per un solo motivo: “Volevo dimostrare che stava giocando e ci è cascato in pieno. Mi ha deluso fortemente a livello umano. Aveva premeditato tutto, ma le cose o le pianifichi bene o fai un mezzo disastro come ha fatto lui”.