Gf Vip, Soleil accusata di razzismo. Ma Ainett insinua: "Sonia Bruganelli la salverà, ecco perché"

"Smettete di urlare come delle scimmie". Così Soleil Sorge durante una discussione tra Samy Youssef ed Alex Belli al Grande Fratello Vip. Parole che, mal interpretate da Raffaella Fico, sono diventate "Soleil Sorge ha dato della scimmia a Samy", portando ad accuse di razzismo nei confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Accuse che però non starebbero in piedi.

L'accusa di razzismo arriva da Raffaella Fico

"Sono cose che non transigo, sono cose che non voglio sentire neanche per gioco. Dare della scimmia ad Ainett e Samy è razzismo. Ha pure preso in giro lui perché non sapeva delle parole in italiano", ha spiegato Raffaella, che già in passato ha raccontato di aver sofferto per comportamenti discriminatori subiti dalla figlia Pia, avuta dal calciatore Mario Balotelli. "Vedrai che io venerdì la massacro e punto", è sbottata Ainett Stephens, che ha però insinuato una presunta complicità con Soleil di Sonia Burganelli, opinionista.

La lite tra Soleil ed Ainett

Lo sfogo di Soleil e le accuse di Raffaella vanno contestualizzate nella notte di tensione vissuta ieri sera nella Casa del Gf Vip. La lite scoppiata infatti tra Samy ed Alex Belli ha portato nervi piuttosto tesi in casa. Poco dopo, infatti, nel tentativo di prendere le parti di uno o dell'altro coinquilino, si sono scontrate anche Soleil ed Ainett.

"Anche lui sta urlando - è sbottata la Gatta Nera contro l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne - Parli te che sei la prima che sta sempre a urlare e non lasci parlare la gente. Parli proprio te guarda, non mi fare la morale di urlare, perché se c’è una che parla sopra quello che dicono gli altri sei te, punto. Non mi fare la morale mia cara". E ancora: "Davvero non ci provare a fare la morale - ha proseguito - Samy fin dall’inizio ha cercato di parlare tranquillamente con Alex. Mentre Belli ha avuto un tono di arroganza dicendo ‘qui si mette male’. Teniamo i piedi per terra, perché qui siamo tutti uguali. Il Re Leone (Alex) e la regina (Soleil) devono darsi una bella calmata".

"Ecco perché Sonia Bruganelli la salverà"

Poco dopo, nella stanza da letto, Ainett si è sfogata con le principesse (o presunte tali) Selassié. "Già me la immagino Sonia che proverà a difenderla - ha dichiarato, mettendo in dubbio le buone intenzioni di Sonia Bruganelli, opinionista del reality insieme ad Adriana Volpe - Se Sonia la difenderà la gente capirà. Voi pensate che a casa i telespettatori sono scemi? Per questo non può andare in nomination Soleil, Perché va fuori immediatamente. Io sono andata in confessionale e ho detto ‘Chissà perché è una ragazza così intelligente, sincera, brava, bella e buona, non viene capita da mezza Italia’. Ragazze Sonia le ha detto ‘fin quando potrò ti salverò e ti porterò in finale’. Quando le ha detto così ho capito. Quindi è chiaro che Soleil adesso si sente Dio sceso in terra perché protetta". Concordi le principesse: "Sicuramente in puntata Soleil tenterà di giustificarsi e dirà tipo ‘la mia intenzione non era offensiva, non sono razzista’".