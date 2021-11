Gf Vip, la finta ingenuità di Soleil Sorge: "Alex e Delia hanno giocato"

La diretta di venerdì sera è stata molto intensa soprattutto per Soleil Sorge e Alex Belli. L'ingresso di Delia Duran ha mescolato le carte in tavola e anche le coppie della Casa che sembravano più stabili scoppiano. Soleil Sorge ha accusato Delia di essere stata troppo dura con lei, perché le ha detto che è una "gattamorta".

Era visibile che Duran fosse sconvolta, come era evidente che non stesse dando la colpa solo a Soleil, Delia da donna ferita si è rivolta alla showgirl come ogni moglie gelosa avrebbe fatto. Soleil non poteva sapere che ci sarebbe stato il confronto anche con Alex, ma poteva immaginarselo. La colpa è di entrambi e non può essere negato: non si parla solo dei baci, non si parla delle carezze, ma delle frasi che sono state pronunciate e degli sguardi scambiati. Belli ha sbagliato e la moglie non gli ha risparmiato critiche e parole dure.

Duran ha detto al marito che ha sbagliato molto, moltissimo, e gli ha fatto capire che se non aggiusta il tiro la relazione ne risentirà.

Nel post puntata Alex ha cercato di abbandonare la casa, mentre Soleil, parlando con Katia e Manila, ha confermato di aver capito che forse la loro non era solo un'amicizia, lei quindi si era resa conto che il loro rapporto era bordeline, ma comunque non ha voluto affrontare la situazione che era già chiara a tutti gli inquilini della Casa.

La festa di Halloween è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ed ha spinto Delia a scrivere un lungo post su Instagram: era il preambolo degli scontri che abbiamo visto ieri sera.

Gf Vip: Soleil Sorge e Alex Belli, di chi è la colpa?

È evidente che la colpa sia di Alex Belli, lui è sposato, lui ha una moglie a casa che lo guarda e lo aspetta, lui ha promesso amore, protezione e rispetto a Delia Duran. Non Soleil Sorge. Soleil è libera, o come dice lei ha il "cuore impegnato", ma non ha un legame stabile (almeno secondo quanto racconta la showgirl). Questo però non azzera la percentuale di colpa di Soleil, perché lo ribadiamo le cose si fanno in due. Per questo se Soleil aveva intuito che la loro amicizia stava superando dei limiti, per il bene dell'amicizia e dell'amico, avrebbe dovuto mettere dei puntini sulle "i". Ma non perché è la donna a doversi tirare indietro, non perché è colpa della donna, non perché l'uomo è debole, no. Avrebbe dovuto affrontare Alex per onestà, per correttezza e per lealtà nei confronti della persona che si ritiene amica. Gli amici, quelli veri, servono a ritrovare la via giusta quando si è in un banco di nebbia.

"Ci sono state delle frasi che mi hanno lasciata interdetta, quando ha detto Ma fuori pensi che avremo lo stesso rapporto? - spiega Soleil a Manila e Katia - e quando poi ha aggiunto No, io fuori non voglio vederti, io ho risposto Se qui siamo amici peché non possiamo vederci fuori? questa è la cosa che non capisco. L'altra frase è stata quando ha detto che avrebbe voluto rincontrarmi in un altro momento... Io comincio a pensare che abbiano giocato insieme".

"Non mi piace che siano sempre le donne a dover passare male, basta" ha ripetuto ancora Soleil e per fortuna Katia Ricciarelli ha ribattuto: "Non è vero, Delia è stata molto dura con Alex, non solo con Soleil. È stato lui a passarci male, non tu. Devi solo smettere di dormire nel letto con lui e avere delle accortezze".

"Soleil ha poi lanciato l'ultima stoccata: "Io la vivo così, per me è un'amicizia. Io se fuori avesse anche una relazione di 20 giorni sceglierei sempre la persona fuori, non Alex".

