Gf Vip, è tutto finito tra Alex Belli e Soleil Sorge: ciao ciao triangolo

(Nel video Soleil e il sostegno da parte di Katia Ricciarelli)

Il fine settimana è stato deleterio per Alex Belli e Soleil Sorge: il bacio tra Delia e Soleil ha portato ad una lite furibonda che ha poi spinto Belli ad affermare qualcosa che va contro ogni "amore" da lui professato. "Io e Sole non avremo nemmeno un'amicizia fuori dal GF Vip, con te voglio costruire una famiglia" parole forti quelle di Belli.

Belli contro Soleil

"Io e Soleil siamo autodistruttivi insieme, non può funzionare. Lo abbiamo capito quando la storia qui dentro ha preso piede, quindi ora ho le idee chiare su di noi. Fuori questo programma non c'è futuro, nemmeno per un'amicizia. Con te ho una sinergia infallibile, ci capiamo, siano connessi, come ti dico sempre. Per questo voglio continuare a fare progetti, a curare la nostra famiglia, a costruire qualcosa di solido con un figlio tutto nostro" ha spiegato il man alla "moglie".

Negare sempre negare: questa la tattica di Belli di fronte alle domande della moglie. Delia gli chiede chiarimenti riguardo alla dichiarazione d'amore che avrebbe fatto a soleil sotto le coperte: "E tu credi a lei, che la conosci da qualche settimana, o a tuo marito, che ti ha amata e voluta sempre e nonostante tutto? Soleil è brava a spostare il focus, accende i riflettori dove le fa comodo".

Belli ha avuto da ridire anche sul presunto fidanzato di Soleil: "Cacci Superman in mezzo solo quando ti fa comodo. Se ti serve c'è e gli devi rispetto, altrimenti ti professi single quando devi attaccarmi e farmi passare per quello che ti ha sedotta e abbandonata". Soleil ha trovato conforto tra le braccia di Katia Ricciarelli che come sempre le sta vicina.

Il presunto viaggio di Belli e Duran

Secondo alcuni concorrenti Alex e Delia starebbero fingendo e basta: hanno già prenotato una vacanza per il 18 marzo, post Gf Vip. "Ieri è scappato che hanno già un viaggio alle Maldive prenotato per il 18 marzo. Dicono che vogliono recuperare il matrimonio. Hanno sempre detto di essere in pausa di riflessione, tutte stronz*te", questo il commento di molti.