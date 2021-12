Il caos Soleil Sorge e Alex Belli, lui rincara la dose: "Amo tutte e due"

Dopo la confessione di Alex Belli in sauna, dove ha amesso di essere innamorato di Soleil Sorge, era inevitabile che questa sera venisse affrontato il tema e non solo questo. Soleil ha ammesso che il bacio durante la Turandot era vero e ha spiegato di essere "entrata in crisi perché Alex è andato in protezione e questo mi ha creato dei dubbi".

Alex Belli ha spiegato che proprio dopo quel bacio in lui qualcosa è cambiatoBelli ha spiegato: "Sono entrato in difficoltà perché è qualcosa si è fatto spazio all'interno del mio cuore dal mondo goliardico dell'amicizia. C'è stato uno scatto".

Alex, Delia, Soleil e l'amore

Il triangolo si fa sempre più scottante, Signorini manda in onda un video riassuntivo che ha mostrato l'evoluzione del rapporto tra Soleil e Alex con un focus particolare su un confessionale di Belli: "Io Sole la amo, amo tutte le sue sfaccettature. Le voglio veramente bene e sarei anche pronto ad andarmene per lasciarla libera". In diretta poi il marito rincara la dose:

"Ho sempre avuto il controllo. Nel momento in cui ho sentito questa cosa nel cuore, non potevo più negare, era l'ultima cosa che pensavo di poter provare. Non voglio combatterlo, voglio fare un discernimento. Siamo dentro una bolla che accelera tutto. A me piacerebbe tenere Soleil con questa libertà di amarci. Se c'è una cosa di cui non dobbiamo vergognarci è di amare, c'è tanto odio. Delia sa benissimo quanto io la mi, quantonoi ci amiamo. Chi ha definito il fatto che uno non possa amare, nonostante ami anche un'altra situazione?".

Soleil è stata invitata da Alfonso a raggiungerlo in studio dove ha avuto modo di dire la sua sulla situazione e ha ammesso di sapere che la loro non era solo un'amicizia:

Mi ha spiazzato la sua confessione, ma d'istinto già lo sapevo. Ho tentato di proteggere lui, la nostra amicizia e la nostra vita al di fuori di qui. Quando mi ha detto queste cose ero confusa, perché io ho sempre messo muri, barriere, ho messo in primo piano la nostra amicizia. È vero che l'amore non si può combattere, ma c'è la ragione che ci rende diversi dagli animali e ci permette di raddrizzare il tiro.

Alfonso le chiede se ama Alex e lei risponde con un sì, ma specifica "Certo che lo amo, come essere umano sì" e quando poi le chiede della persona che ha fuori lei risponde: "Mi prendo le mie responsabilità ed è per questo che mi ha dato fastidio che Alex non lo abbia fatto. Da parte mia c'è ancora un sentimento per quella persona, con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto. Lui ha una vita fuori e io ho una vita fuori. Se li amo entrambi con la stessa intensità? No. Alex non è l'anello debole, è l'anello confuso. Quando abbraccio Alex vivo il momento, non sento di fare del male. Se le nostre emozioni ci porteranno ad una direzione senza ritorno bisognerà prenderne atto, come in tutto nella vita".

Alex Belli che si trovava in un'altra stanza ha ripetuto cosa prova: "Sono molto legato a Delia, che è l'amore della mia vita e non vorrei fare soffrire Soleil a cui tengo veramente tanto. L'amore ha diverse forme. Sto vivendo cose che non ho mai vissuto nella vita con altre amiche, io continuavo a fare similitudini ma era sbagliato".

Delia Duran ha scelto di non parlare con Alex

Stretti in un caldo abbraccio Alex e Soleil si sono parlati. "Ho detto quello che sento, è inutile tergiversare. Ho detto che le forme dell'amore sono tante. Non voglio farti soffrire, non voglio fare soffrire Delia. Voglio che ci viviamo questa esperienza insieme, come abbiamo sempre fatto" ha spiegato Alex. Signorini ha poi chiesto al concorrente di andar enel confessionale perché Delia potrebbe volergli parlare. Belli quando ha scoperto che in realtà la compagna ha scelto di non presentarsi in puntata e neanche di chiamare ha commentato: "Le ho detto di stare ferma e così ha fatto, giustamente ha ascoltato me. Sa che sto vivendo a pieno questa esperienza. Non voglio mai più Soleil, che tu mi guardi con quell'occhio giudicante, come se ci fosse qualcosa". Soleil però non è rimasta molto convinta di questo non chiarire e interpellata da Signorini ha affermato:"È assolutamente una sua cosa, è il suo rapporto, un suo problema a me l'unica cosa che interessa è la limpidezza. Il disagio sta nella non chiarezza nel non parlare..."