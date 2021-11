Gf Vip, il confronto tra Soleil e Delia: "Dovresti pensare di più a tuo marito e meno a me"

(Qui sopra il video del confronto tra Delia e Soleil)

Il triangolo Delia-Alex-Soleil continua a far discutere. Dopo l'ingresso nella Casa della moglie di Alex la scorsa settimana gli animi si sono scaldati molto e durante questa 18esima puntata c'è stato un'ulteriore incontro-scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran. Le due si sono parlate nello studio del Gf Vip e tutta la casa ha potuto vedere.

Fd Vip: Delia vs Soleil

"Tu mi dici di chiederti scusa, sei stata tu a creare tutto il teatrino, alcuni atteggiamenti non dovrebbero essere fatti. Come avresti tu reagito come moglie?" così inizia il dibattito tra Delia e Soleil. "Dovresti pensare un po' meno a me e di più a tuo marito. Mi dispiace vedere la tua personalità così bassa e scadente, se ti preoccupa la relazione che ho con Alex, vuol dire che ti preoccupo io" ha risposto Soleil.

Quella scena sotto la coperta cos'era? Sei stata tu a crearla, come molte altre dinamiche.

"Capisco che cerchi di fare l'attrice nella vita, però questo teatrino non ha senso. Io cerco di aiutare un amico, Alex non ha fatto nulla di sbagliato, io non ho fatto nulla di sbagliato e io non voglio creare nessun teatrino a differenza tua. Non hai capito cos'è un matrimonio...".

"Perché Delia non ha capito cos'è un matrimonio?" rincara la dose Alfonso Signorini ponendo la domanda a Soleil "Perché mette in dubbio l'amore del marito e la sua fedeltà" risponde la Vippona che poco dopo aggiunge "Io ho una corazza che si chiama rispetto ed educazione quella che mi porta a non offenderti".

Gf Vip: l'intervento di Signorini tra Delia e Soleil

"Secondo te Soleil è innamorata di Alex?" chiede il conduttore a Duran, la modella risponde con un "Sì" secco. "Lei dice che dovresti preoccuparti di Alex e non di lei?", "Io mi preoccupo di lei perché è una manipolatrice, è una grande stratega e mi dispiace che lui sia caduto nella sua trappola, io sono molto arrabbiata con lui" continua Delia.

"Soleil come entri nella casa?" e la concorrente molto decisa ha affermato "Io entro in casa molto più forte e serena di prima. Io non vedo la donna di cui mi parla sempre Alex, sono un po' stranita!.

Sigorini rivolge poi un'ultima domanda a Delia: "Alex è innamorato di Soleil?". La donna ha dovuto dire la verità, che di sicuro per una moglie non è piacevole "Lui diciamo che è attratto da lei a livello artistico e mentale, hanno una chimica artistica".

"Io non voglio parlare con lui perché non ho nulla da dirgli, io di lui mi fido è Soleil il problema. Io ero convinta che fosse amicizia pura e vera, ma nelle ultime settimane mi è sembrato preso. Lui non si comporta così con altre donne" ha concluso Delia Duran.

La reazione di Alex Belli

"A me non piace vedere due donne che litigano per qualcosa che non esiste. Non capisco perché bisogna sempre scontrarsi, non mi piace e non va bene" queste le parole di Alex appena è rientrata Soleil dallo studio.

"Ho cercato di spiegarle la situazione, ma non è cambiato nulla" controbatte Belli.

"È vero siamo presi siamo in un turbinio di altre emozioni, siamo alla luce del sole, no c'è nulla che va oltre l'amicizia" ha concluso.