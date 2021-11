Gf Vip, Soleil a Gianmaria: "Ti vanti della tua posizione e poi compri all'outlet e mangi pasta e piselli"

(Sopra il video del confronto tra Gianmaria e Soleil)

Nella ventesima puntata del Gf Vip si è tornati a parlare di Gianmaria e Soleil, la coppia fin dai primi giorni ha creato numerose dinamiche e i due sono stati protagonisti di innumerevoli liti. Dopo un periodo di calma, almeno apparente, Soleil e Gianmaria sono tornati a discutere: Soleil afferma di non sopportarlo più e Gianmaria la accusa di prenderlo di mira.

Gf Vip, Soleil e Gianmaria è di nuovo scontro

Tutte, o quasi, le donne della casa non hanno una bella opinione di Gianmaria (soprattutto Soleil) e Alfonso, dopo aver mandato in onda un video riassuntivo con le loro varie opinioni, ha chiesto a Gianmaria di dire la sua. Il concorrenti decide di rispondere subito a Soleil, ma ovviamente il suo spazio è stato molto limitato: "Soleil parla male di tutti, continua con il suo sarcasmo che però è fuori luogo, non gliene frega niente di nessuno, o forse non gliene frega niente di me".

Le parole di Soleil sono arrivare come una doccia fredda, nessuno si aspettava che fosse di nuovo così dura: "Gianmaria nella casa hai collezionato solo due di picche, come hai fatto a conquistare Belèn?", "Sono stato fortunato" ha risposto il ragazzo. Signorini allora stuzzica Soleil Sorge e le chiede come mai lei si sia messa con Gianmaria e lei ha subito chiarito:

"Io ci sono cascata. Inizialmente Gianmaria si presenta come una persona dolce, carina, premurosa. Io ho conosciuto un Gianmaria più semplice poi quando ho visto che voleva comprarmi cose mi sono allontanata, ma poi voleva comprale nelle outlet! Lui dice sempre che fa un sacco di regali alle sue donne, ma poi non è così li compra tutti all'outlet. Vuole vendersi come un grande riccone, però poi mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli, non va a cena fuori tutte le sere. Quanto è grande casa tua? Al massimo 50 mq", dopo che i compagni e Alfonso le hanno fatto notare che stava dicendo delle cose senza senso Soleil ha voluto precisare che lei non stava criticando Gianmaria per queste cose ma per il fatto che lui "millanta una vita che poi non ha, non c'è nulla di male nella semplicità, anzi, ma lui si presenta come un'altra persona... Fa tanto il Biratore". Gianmaria si è limitato a rispondere: "Sei scesa ad un livello bassissimo".