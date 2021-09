Gf Vip, lo scontro tra Soleil, Gianmaria e la fidanzata Greta: "Soleil sei irrispettosa"

La fidanzata di Gianmaria è entrata nella casa per fare chiarezza su alcuni aspetti del percorso del compagno e il confronto con Soleil non poteva mancare

Il video dell'incontro a tre tra Soleil, Gianmaria e Greta

Una puntata di fuoco e un altro round della storia tra Gianmaria e Soleil. Questa sera alla coppia si è aggiunta la fidanzata di Gianmaria, Greta. La Greta furiosa, così Alfonso Signorini l'ha rinominata, è entrata nella Casa ed ha detto la sua sia a Soleil sia al compagno.

Gianmaria è stato mandato nella Mystery, gli altri vip nella camera da letto ad eccezione di Soleil che resta seduta sul divano. I due non avevano idea di cosa stesse per accadere e Signorini ha prima parlato con Gianmaria dicendogli che non vuole più che lui dica di voler uscire, poi con Soleil. Alla vippona fa un piccolo preambolo in cui le fa anche una domanda: “Prima di entrare nella casa, Gianmaria era una presenza nella tua vita, un ricordo?”, “Era un ricordo sbiadito” ha risposto Soleil.

Gf Vip: l'entrata in casa di Greta, la fidanzata di Gianmaria

Dopo poco entra nella casa Greta per difendere il suo Gianmaria da Soleil, in particolare le chiede di ridimensionare le offese dette all’imprenditore e la invita a chiedere scusa e per quanto riguarda la parola "stalking" ha voluto ribadire: “Manchi di rispetto alle persone che fuori di qui hanno subito davvero determinate cose”.

“Mi auguro per voi che abbiate una relazione come meritate di avere se l'amore è quello che vi unisce” per Soleil il confronto aveva poco senso e così ha deciso di chiudere la conversazione e di tornare seduta sul divano. Signorini, proprio come farebbe un padre, ammonisce Soleil e le chiede di tornare al confronto e così Soleil ha fatto. L'influencer ha poi aggiunto: “Non ci conosciamo, non conosci la mia storia con Gianmaria e quindi non puoi sapere e non puoi parlare".

Gianmaria ha visto tutto il confronto e guardava con gli occhi emozionati la compagna: “Sono abbastanza senza parole. È una donna meravigliosa, speciale, che mi ha curato il cuore”.

Gf Vip, il confronto tra Gianmaria e Greta

Dopo il confronto tra le due donne è arrivato il momento di Greta e Gianmaria. La ragazza si è voluta togliere alcuni sassolini dalla scarpa per far capire al fidanzato che non si è comportato bene anche perché proprio prima di entrare nella casa le aveva detto "tranquilla Soleil non mi farà nessun effetto", cosa che però non è successa, anzi. Così ha iniziato ad elencare i momenti in cui Gianmaria si è comportato male, Soleil ha assistito a tutta la scena, per questo motivo Signorini le ha chiesto se volesse partecipare al chiarimento, che dire non si è lasciata sfuggire l'occasione.

Le scintille hanno quasi mandato a fuoco il giardino della Casa “Ti trovo fuori luogo” ha esclamato Greta e Soleil come se si fosse dimenticata le liti precedenti ha iniziato a ridere, scherzare e ha prendere la situazione con grande ironia.

Greta cercando di continuare a parlare con il fidanzato ha detto che tra di loro è tutto ok e che ancora vede un futuro con lui, ma ad una condizione: "Se dovrà davvero stare con me, mi dovrà dimostrare delle cose".