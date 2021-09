GF Vip, Soleil vuota il sacco: "Lui potrebbe essere l’uomo della mia vita"

(Soleil confida di provare qualcosa per un uomo misterioso)

Il cuore di Soleil Sorge non è libero, tutt’altro. Archiviata la breve relazione con Gianmaria Antinolfi, la concorrente del GF Vip ha ammesso per la prima volta di provare qualcosa di importante per un uomo esterno all’ambiente della Casa del reality. La confessione della ex corteggiatrice di Uomini e Donne è arrivata quando Francesca Cipriani ha parlato di istinto di maternità: “Adesso sento quel cambiamento, come donna mi sentirei in grado di prendermi cura di un bambino”, ha ammesso Soleil, affrontando poi il tema della persona conosciuta quest’estate, in un periodo in cui non aveva alcuna intenzione di iniziare una relazione stabile, e verso cui sente di provare un trasporto molto importante.

“Questa persona ha messo in dubbio tutto, vedo tanto rispetto. Potrebbe veramente essere l’uomo della mia vita”, ha aggiunto poi Soleil che stasera, nel corso della diretta del GF Vip, potrebbe essere invitata ad aggiungere qualche dettaglio in più che possa svelare l’identità del misterioso uomo.