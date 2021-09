Gf Vip: tutti contro Soleil. Signorini interrompe la lite: "Mi sembra di essere in un pollaio"

Era scritto nelle stelle e così è stato: Soleil Sorge si è trovata al centro del ciclone delle discussioni. Ha un carattere forte, forse è solo un meccanismo di protezione, fatto sta che l'influencer litiga sempre con tutti e nella Casa non poteva andare diversamente.

Gf Vip: tutti contro Soleil

Signorini ha deciso di dedicare la prima parte della puntata proprio a queste prime liti che hanno coinvolto Mariana Trevisan e Jessica, una delle tre principesse.

"È maleducata, non si riesce a parlare con lei ed è irrispettosa, cerca di colpire in tutti i modi" ha affermato Mariana Trevisan. Soleil ovviamente ha prontamente risposto prima rivolgendosi a Jessica affermando: "Ha sempre da ridire su tutti, non avevo dubbi che mi stesse sparlando alle spalle".

In particolare, in puntata, le sorelle Selassié hanno affermato di voler fare amicizia con i "nemici". Lulù parlando a nome delle tre ha spiegato che la prima grossa lite si è accesa per colpa del cibo, in particolare del latte che le tre sorelle bevono in quantità. Signorini però non l'ha fatta continuare e quindi non si è ben capito il problema legato alla bevanda, il conduttore ha voluto riportare l'attenzione sulla loro strategia e la risposta è stata: "Non abbiamo nulla contro di lei, abbiamo provato ad esserle amiche". Soleil che ha parlato poco, ma ha lanciato sguardi eloquenti ha solo chiosato: "Sono forte e quindi cercavate di essermi amica, che brutto, che messaggi mandiamo?".

Nella sala della casa si è creato molto brusio a causa delle molte persone che parlavano insieme, così Signorini ha esortato tutti a stare zitti affermando: "Mi sembra di essere in un pollaio".