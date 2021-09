Soleil Sorge, spunta il retroscena: una love story con Lucas Peracchi (ex di Mercedezs Henger)

Mentre Soleil Sorge, 27 anni, si gode i suoi primi giorni all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, fuori dall'appartamento di Cinecittà spuntano pettegolezzi a proposito di una presunta liaison con Lucas Peracchi, 33 anni, ex tronista di Uomini e Donn nonché ex compagno di Mercedezs Henger. Voci che si fermano ad essere tali poiché riportate come indiscrezione dal settimanale Oggi, ma che raccontano con chiarezza di una complicità che sarebbe scoppiata nella palestra dove lei va ad allenarsi e lui lavora come personal trainer.

Se la notizia venisse confermata, per entrambi si tratterebbe di un nuovo inizio. Lui è single da quando ha detto addio alla figlia di Eva Henger, con cui ha avuto una turbolenta storia d'amore terminata alcuni mesi fa. Lei, invece, ha rotto da poco con Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano nonché tutt'ora concorrente del Gf Vip. Se son rose, fioriranno, magari una volta che lei sarà uscita dal gioco.