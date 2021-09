GfVip, Soleil Sorge accusa di stalking Gianmaria Antinolfi

Durante la seconda puntata del GfVip è andato in onda uno dei confessionali di Soleil in cui raccontava della relazione con Gianmaria Antinolfi

Tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi c'è stato del tenero, ma i due non hanno lo stesso ricordo della relazione. Per il secondo è stato "un capitolo importante della vita", per la prima è stato quasi un incubo.

Gf Vip: la "verità" sul rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

I due si lanciano spesso occhiate e si punzecchiano, ma tra di loro non sembrerebbe esserci del tenero, almeno per Soleil. Alfonso Signorini ha provato ad indagare fino a quando non ha mostrato un confessionale di Soleil in cui spiegava che ha vissuto molto male la frequentazione: "È stato pesante, è arrivato al limite dello stalking". Quando ha sentito questa frase Gianmaria è rimasto stupito, però non ha replicato ha solo voluto sottolineare come per lui Soleil sia stata importante e quanto l'abbia amata.

Le motivazioni dietro alla chiusura del rapporto tra Soleil e Gianmaria sono molto profonde, complesse, delicate. #GFVIP pic.twitter.com/Tx5gYiaqhx September 17, 2021

Le opinioniste si sono divise: Adriana Volpe dalla parte di Soleil Sorge, Sonia Bruganelli con Gianmaria Antinolfi. La seconda in particolare lo ha difeso: "Se una persona è innamorata è normale che lo voglia dire a tutti".