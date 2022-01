Gf Vip, incidente durante il party di Capodanno

Festa nella Casa del Grande Fratello Vip per Capodanno. Gli inquilini hanno festeggiato l'arrivo dell'anno nuovo tra abbracci a e sorrisi, con un pensiero anche alla famiglia lontana. Tra una risata e uno scherzo, ci è scappato però anche un piccolo incidente. Mentre i vip si divertivano facendo un trenino durante il party organizzato nella Casa Soleil Sorgé ha rotto accidentalmente una porta a vetri che mette in comunicazione la veranda e il giardino.

La scena non è stata ripresa dalle telecamere della regia, ma si è capito cosa è successo dalle reazioni degli altri inquilini. Federica Lepanto si è portata immediatamente le mani al volo, mentre Davide Silvestri ha cercato di sdrammatizzare la situazione scherzando sulle possibili reazioni. Poco dopo la vetrata in frantumi è stata inquadrata. Nessuna conseguenza, per fortuna. Nessuno si è fatto male e la stessa Soleil ha continuato a ballare facendo finta di nulla.

Il Capodanno nella casa del Gf Vip

A parte l'incidente della vetrata, il Capodanno dei vip nella Casa è stato una vera festa. Con la scusa di salutare il nuovo anno, non sono mancati i baci sotto il vischio. Come quello tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano invece non hanno avuto bisogno del vischio sopra le loro teste per scambiarsi un bacio pieno di passione.