Sonia Bruganelli confessa: "Ho abortito due volte"

Continua il dibattito attorno alle parole anti-abortiste di Alfonso Signorini, che in prima serata al Grande Fratello Vip ha dichiarato "Noi siamo contrari ad ogni forma di aborto". Sebbene non sia mai stato chiarito chi intendesse il conduttore con quel "noi", oggi a dire la sua sulla questione è Sonia Bruganelli, opinionista del reality show insieme ad Adriana Volpe.

Mamma di tre figli avuti dal conduttore Paolo Bonolis, Sonia dichiara di aver abortito due volte nel corso della sua vita, una volta in modo spontaneo ed un'altra volta, invece, no. "Non mi sono sentita in difficoltà in quel momento - dice al sito Fanpage l'imprenditrice lanciata alla carriera televisiva a proposito del momento in cui Signorini ha pronunciato le discusse parole - ma io la penso in modo diverso ed è una mia opinione".

"Purtroppo ho vissuto l’esperienza per due volte - aggiunge - A 22 anni, prima di conoscere Paolo (Bonolis, ndr) ho praticato un aborto volontario perché la persona con cui stavo non si sentiva pronta, poi in forma spontanea prima della nascita di mia figlia. Credo che sia importante parlarne e ben venga la possibilità per le donne di abortire".

Insomma, Sonia non concorda con la posizione del giornalista e direttore di Chi, ma ci tiene a sottolineare quanto non sia necessario buttare ulteriore carne sul fuoco: "Non so cosa intendesse nello specifico Alfonso e il suo pensiero resta suo, chi si voleva dissociare si è dissociato - aggiunge - Non amo questa volontà di attaccare una persona fino a che non se ne veda il sangue. Non porta a nulla. Mi chiedo, se invece davanti alle parole di Giucas non avesse battuto ciglio, il giorno dopo ci sarebbe stata una levata di scudi da parte di chi è contro certe cose sui cani? Credo che tutto vada contestualizzato. La strumentalizzazione è dietro l’angolo".

Le pesanti accuse di Tommaso Zorzi e Anastasia Kuzmina

Chi invece ha usato parole di ben altro tenore contro Signorini è stata ieri sera la ballerina Anastasia Kuzmina di Ballando con le Stelle: solitamente riservata, la 27enne ha definito le sue dichiarazioni "retrograde e misogine" arrivano ad augurargli che un gesto simile "gli si ritorca contro". "Mi dà noia chi non ha un utero ma parla per chi ce l'ha", ha specificato. La stessa contrarietà è stata esposta da Tommaso Zorzi, ex vincitore del Gf Vip condotto l'anno scorso proprio da Signorini.