Gf Vip, Adriana Volpe su Sonia Bruganelli: "Si nasconde dietro al cognome Bonolis"

Era inevitabile che l'intervista rilasciata da Sonia Bruganelli al settimanale Chi creasse scompiglio durante la diretta del Grande Fratello Vip. Bruganelli oltre ad aver parlato del programma in generale, ha rilasciato alcune affermazioni particolari sia sulla collega opinionista, Adriana Volpe, sia su Delia Duran (che ha chiamato Cagna Maledetta, citando la serie tv Boris).

Adriana non stava aspettando altro se non la diretta del venerdì per rispondere a Bruganelli e anche lei non ha usato mezze misure. Ad essere sotto accusa è il racconto di Sonia in cui Volpe viene descritta come un'insicura che ha sempre paura di cosa potrebbe essere detto sul suo conto.

Cosa ha detto Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe

Al settimanale Chi, Bruganelli aveva parlato sia del caso Magalli, e della foto scattata, sia di alcuni comportamenti strani dell'opininista: "Non mi pento di nulla Adriana se l'è presa, ma i rapporti tra di noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani" ecco che poi lancia una stoccata alla collega "vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, con quale litigavo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena".

In puntata Bruganelli ha voluto sottolineare che mancasse un pezzo, quello riguardante il riferimento al rapporto con il fratello per "accaparrarsi l'attenzione della mamma".

La risposta di Adriana Volpe

Già durante la settimana, su Twitter, Adriana aveva risposto ("Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola... E non mi riferisco ovviamente né all'età né all'altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi al Gf Vip"). Ma è stata durante la diretta di ieri sera che sono volati dei veri e propri coltelli:

"Ha detto che la seguo come se fossi la sua cagnolina. Ha parlato la Marchesa del Grillo, che tanto può dire quello che vuole, perché il cognome è Bonolis. Peccato che non hai l'ironia di tuo marito, non ti ci avvicini proprio".

Sonia Bruganelli ha preso la parola invitando la collega a moderare le parole: "Non scadere su queste cose. Mio marito non c'entra niente". Bruganelli si è detta sorpresa della reazione di Adriana perché spesso ironizzano sulla questione autori, ma la conduttrice ed ex modella non è sembrata molto d'accordo: "Andiamo avanti con il programma, non sono qui per parlare di questo. Voi che siete qui, avete mai visto che la seguo? Poi, io ai miei amici ho anche detto che era bella in copertina. Marchesa del Grillo mi inchino a lei. Così abbiamo fatto e andiamo avanti con il programma".

"Non ho parole", così Sonia ha commentato lo sfogo della collega opinionista. Che dire? Due opinioni diverse.