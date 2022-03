Gf Vip: Sonia Bruganelli, bis da opinionista? Sì, ma ad una condizione: la sua richiesta a Signorini

Se fino ad un paio di settimane fa Sonia Bruganelli escludeva l'ipotesi di un ritorno al Grande Fratello Vip, oggi l'opinionista si dice invece disposta a fare il "bis". Ma ad una condizione. E la condizione riguarda la sua compagna di seggiola, ovvero Adriana Volpe, collega con cui non è andata d'accordo sin dal principio di questa esperienza televisiva, che ha preso il via ormai circa sei mesi fa.

Interrogata sulla possibilità di un ritorno nello studio di Canale 5, Bruganelli mette subito le cose in chiaro: "Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro", dichiara in un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv, sito specializzato in tematiche televisive. Poi però aggiunge una precisazione. Una velenosa precisazione: "A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che… Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista".

Insomma, con Adriana non è proprio scoccata la scintilla. Anzi. La maretta scoppiata ancor prima del principio della trasmissione (quando le due litigarono nel backstage di un servizio fotografico) è proseguita poi nel corso di questi mesi (davanti e dietro le telecamere) e ancor non le abbandona. "Non capisco perché (Adriana Volpe, ndr) - prosegue - si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo".

Per il resto, il bilancio dell'imprenditrice nelle vesti di opinionista "è molto positivo". "E' stata un’esperienza nuova, divertente e impegnativa - conclude - E' un programma molto seguito e non immaginavo che potesse portarmi tutta questa popolarità. Ci sono persone che sono addirittura andate e ripescare foto di quando ero bambina. Sono meccanismi che avevo vissuto fino a questo momento per interposta persona. Anche gli insulti sono diventati più carini".