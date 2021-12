Laura Freddi opinionista al GF Vip: arriva il commento di Sonia Bruganelli (che svela il retroscena)

Eccezionale cambio di ruolo di opinionista nella prossima puntata del GF Vip, in onda lunedì 3 gennaio 2022. Seduta accanto ad Adriana Volpe, il pubblico non troverà Sonia Bruganelli, volata a Dubai per festeggiare il Capodanno con la famiglia, ma Laura Freddi, nota per essere stata una ex concorrente del reality e, soprattutto, per aver avuto una storia sentimentale in passato con Paolo Bonolis, attuale marito dell’opinionista ‘ufficiale’.

Riportando l’indiscrezione sulla straordinaria sostituzione, in rete è stato immaginato che la scelta di Laura Freddi da parte di Alfonso Signorini non sia stata casuale, avendo meditato una sottile vendetta verso Sonia per il recente scontro (con tanto di uscita di scena dell’opinionista) durante una diretta del programma.

Adesso, però, a chiarire la situazione ci ha pensato la stessa ‘titolare opinionista’ che, dal suo account Instagram, ha detto la sua sulla showgirl che per una puntata assumerà il suo ruolo, ma anche sui rapporti con lo stesso conduttore del GF Vip.

La reazione di Sonia Bruganelli all’arrivo di Laura Freddi al GF Vip

Sonia Bruganelli in questi giorni è a Dubai, dove trascorrerà il Capodanno con la famiglia. I social, tuttavia, mantengono sempre attivo il legame dell’opinionista del GF Vip con i follower a cui ha chiarito la situazione rivelando il retroscena sulla scelta di Laura Freddi, decisa insieme a lei da Alfonso Signorini.

Commentando la notizia che ha riportato la sua sostituzione con Laura Freddi e la presunta vendetta di Signorini: “Ma lo abbiamo deciso insieme!” ha scritto Sonia che così ha fatto capire di essere stata lei stessa concorde nel chiamare la showgirl al suo posto. Poi l’augurio per la stessa Laura, affinché la sua esperienza al GF Vip nel ruolo di opinionista vada per il meglio, e la replica della destinataria con un cuore, segno che tra le due non ci sia alcun tipo di rivalità, anzi.

Nessun attrito con Signorini, dunque, amici come e più di prima: tra lei e il conduttore l’episodio che ha mostrato nervi tesi durante la diretta è stato solo una parentesi già parte del passato