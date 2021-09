Gf Vip, Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe dopo la puntata: un gesto di troppo durante la diretta

Che tra le due non corresse buon sangue è parso chiaro sin dalla puntata di ieri, la prima della nuova stagione del Grande Fratello Vip. Nessun attacco diretto, ma gesti e sguardi che lasciavano intendere una antipatia di fondo tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le nuove opinioniste del reality show di Canale 5. Questa mattina, la conferma: Sonia, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, lancia una frecciata alla collega.

L'attacco dopo la puntata

In queste ore Sonia ha condiviso uno stralcio della puntata di ieri in cui si vedono le differenti reazioni delle due donne rispetto alla stessa scena, ovvero ad un balletto sexy di alcuni performer. Se da una parte Adriana ne ride entusiasta, dall'altra la collega guarda con sufficienza: "Effettivamente abbiamo due visioni di ciò che accade nel programma completamente diverse", è la didascalia a corredo.

A schierarsi dalla parte di Bruganelli (e quindi contro Volpe), anche diversi colleghi del mondo dello spettacolo tra cui Filippo Nardi, ex concorrente del Gf, Elena Santarelli, conduttrice, e la modella Gracia De Torres.

Il precedente: la lite al servizio fotografico

Già nei giorni scorsi alcuni pettegolezzi parlavano di una rivalità tra le due, o meglio di una vera e propria lite che sarebbe scoppiata in occasione del servizio fotografico organizzato per il lancio della trasmissione. Sarebbe Sonia, in particolare, a non sopportare Adriana. Un retroscena che non stupisce se si pensa alla differenza di tempra tra le due: la prima provocatrice, la seconda più accomodante.

Intanto non è dato sapere che fine abbiano fatto le cosiddette "opinioniste popolari" annunciate in pompa magna dalla produzione: nelle settimane precedenti la messa in onda, l'autore Andrea Palazzo aveva spiegato che due persone sarebbero state pescate tra il pubblico per far parte di un parterre di opinionismo popolare, ma così non è stato. Almeno per il momento.