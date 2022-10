Sonia Bruganelli pubblica un video contro Sara Manfuso: "Ecco la donnina dai sani principi"

Com'era prevedibile e giusto, nella puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 3 ottobre 2022 il caso Marco Bellavia ha occupato gran parte della diretta. Oltre alle motivazioni che hanno indotto la produzione a squalificare Ginevra Lamborgini e Giovanni Ciacci, molto si è discusso sulle responsabilità degli altri concorrenti rispetto all'abbandono della casa del conduttore, isolato e deriso davanti e alle spalle nonostante il manifesto disagio.

Tra i vip che hanno tenuto a far notare il proprio interessamento verso la condizione di Bellavia c'è stata Sara Manfuso che ha voluto respingere l'accusa mossale da Sonia Bruganelli: "Tu fai sempre attenzione ad uscire pulita, ma nel momento in cui potevi fare la differenza hai fatto un passo indietro" ha detto l'opinionista del programma alla concorrente che, però, ha negato ogni attacco: "A me non puoi dirlo, faccio della lotta contro la discriminazione, violenza e identità di genere, la mia sfida quotidiana, ma capisci bene che non abbiamo una funzione didattica l’una sugli altri".

Il video di Sonia Bruganelli contro Sara Manfuso

Se in diretta tv la questione tra Sonia Bruganelli e Sara Manfuso si è conclusa con un botta e risposta acceso, ma insufficiente a metterle d'accordo, in seguito l'opionionista ha pubblicato un video per attaccare ancora la concorrente. "Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione…" ha scritto a corredo di una clip, evidentemente precedente alla puntata, dove si vede Sara riportare una falsa apprensione verso Marco per giustificare la sua nomination. "Alfonso non lo puoi pija' per cu*o... Ho detto 'Marco perché questa è la casa del GF Vip, non un posto per curarsi...'" ha spiegato ai compagni ridendo per la sua motivazione.

Il video sta suscitando moltissimi commenti tra i follower di Bruganelli che, come lei, non hanno creduto a pieno alla sincerità di Manfuso verso un uomo maltratto dalla stragrande maggioranza del gruppo.