GF Vip, Sonia Bruganelli lascia per due puntate: chi sono i nuovi opinionisti

Cambio temporaneo nel cast televisivo del Grande Fratello Vip che anche quest'anno, proprio come successo nella passata edizione, farà a meno di Sonia Bruganelli per due puntate. L'opinionista, infatti, lascia il reality per trascorrere le vacanze natalizie con la sua famiglia a Dubai, lasciando il suo posto non ad una sostituta (l'anno scorso toccò a Laura Freddi), ma a ben due personaggi noti al programma.

Nelle serate del 26 dicembre e del 2 gennaio, dunque, subentreranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli: "Ragazzi preparatevi. Non fatemi fare brutte figure, mi raccomando, perché dovete essere sul pezzo" ha detto Alfonso Signorini annunciando l'avvicendamento durante il collegamento con GF Vip Party. La comunicazione ha portato subito a immaginare le ipotetiche frecciate di Soleil al suo storico ex Luca Onestini, concorrente in questa edizione del reality. Infatti: "First reaction shock…Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista" ha scritto lei commentando il suo ruolo che si preannuncia molto vivace.

