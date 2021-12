Caos al Gf Vip: Sonia Bruganelli litiga con Signorini e lascia lo studio

Una puntata davvero accesa e questa volta non per le liti all'interno della Casa, ma per quelle nello studio tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. L'opinionista è arrivata a lasciare la poltrona e ad andarsene dopo che Signorini l'aveva zittita mentre stava discutendo con Alex Belli sulla questione Soleil-gate.

La genesi della lite

Sonia Bruganelli era stata interpellata da Signorini per commentare quanto successo tra Sorge, sua madre e Belli, in particolare per difendere Soleil, ovviamente si è creato un piccolo dibattito tra i due che ha impedito a Bruganelli di finire il concetto. Signorini è intervenuto e ha chiesto ad entrambi di tacere: "Adesso basta, Alex, e anche a te Sonia".

Bruganelli ha subito risposto: "Tu mi dai la parola e poi non mi permetti di parlare". Signorini furioso ha quindi puntualizzato: "Te l'ho data e te la posso anche togliere, tu qua se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare". Tra gli applausi dello studio l'alterco è scemato con Bruganelli che ha protestato dicendo: "Se non posso esprimermi…".

Sonia Bruganelli lascia la poltrona

Il brutto momento sembrava in realtà concluso con la frase detta a mezza bocca di Bruganelli "Se non posso esprimermi…", ma invece no... L'opinionista si è alzata e ha lasciato lo studio, quasi per un'ora.

Signorini non ha mai commentato l'accaduto ma per l'ingresso di Nathalie Caldonazzo le ha chiesto di rientrare, Bruganelli ancora offesa ha punzecchiato Signorini "Mi ridai la parola?" e il conduttore con ironia: "Povera, le ho tolto la parola", "Non è il fatto di avermi tolto la parola – ha risposto Bruganelli – è il modo con cui lo hai fatto". Signorini allora ha fatto un passo indietro e si è scusato chiedendo di chiarirsi durante la pubblicità.

sonia a tanto così da rimandarlo a fancul0 e buttarlo a calci fuori dallo studio io purtroppo amo questa donna pic.twitter.com/Dc5baPKfQn December 20, 2021