Gf Vip, scontro "aereo" tra Caldonazzo e Bruganelli: chi ha vinto

(Nel video qui sopra lo scontro tra Caldonazzo e Bruganelli)

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip era inevitabile che Sonia Bruganelli e Nathalie Caldonazzo non si scontrassero. Tra le due la tensione era alle stelle dopo che Caldonazzo aveve lanciato una frecciatina all'opinionista affermando che fosse una mantenuta. Alfonso Signorini quindi non poteva che chiedere un confronto.

Bruganelli ha voluto raccontare un episodio del loro passato in cui Caldonazzo non si sarebbe comportata bene nei suoi confronti. Raccontare piccole incomprensioni accadute decenni fa per giustificare delle frecciatine dette in tv non è molto signorile, ma visto che le due erano ai ferri corti era scontato che sarebbe arrivato questo momento. Le due si erano infuocate parlando di Katia Ricciarelli: nella casa si sono creati due schieramenti, uno pro e uno contro Katia, Sonia si è schierata dalla parte della soprano e, durante la scorsa puntata, ha voluto sottolineare come da una parte ci siano persone che hanno un ruolo definito nello showbiz, mentre altre stanno ancora cercando una strada, "non hanno una storia". Quest'ultima parte ha fatto infuriare Caldonazzo che si è sentita sminuita e così ieri sera è voluta ritornare sull'argomento: "Sonia non sei stata molto carina, probabilmente non sai cosa ho fatto, una che ha lavorato in 60 spettacoli non mi sembra che non abbia mai fatto niente".

L'opinionista ha iniziato a scusarsi, ma poi ha raccontato il tanto oscuro retroscena:

"È una cosa che è successa tanti anni fa, quando io avevo una linea di abbigliamento per bambini. Lei venne all'inaugurazione con un amico comune e voleva che io le dessi un cadeaux, cioè una borsa con il nome di sua figlia, sottolineando chi fosse e all'epoca io le dissi che, comunque, non era Julia Roberts".

La showgirl ha voluto chiarire la sua posizione: "Guarda era stato proprio l'amico comune a dirmi che ci sarebbe stato un regalo e allora io l'ho chiesto, ma infatti poi l'ho pagata la borsa". Chiuso il capitolo regalo, l'opinionista ha risposto alla frecciatina di Nathalie: "Sono ormai 17 anni che lavoro e ho una mia attività, quindi dire certe cose senza conoscermi non è bello. Ti auguro di trovarlo un uomo con l'aereo privato, ma devi anche sapertelo mantenere".

Possiamo dire che le due sono pari e al momento la palla si trova al centro del campo, o sarebbe meglio dire della pista d'atterraggio.