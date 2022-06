Sonia Bruganelli opinionista al Gf Vip 7, la soffiata: "Sceneggiate a parte, lo ha chiesto lei"

La macchina organizzativa del Grande Fratello Vip è già in moto per la prossima edizione, la settima, al via su Canale 5 dal 19 settembre. Dopo alcuni rumors sui concorrenti - ancora acerbi -, arriva la prima conferma che riguarda il cast in studio. Secondo Tv Blog Sonia Bruganelli tornerà sulla poltrona rossa, nei panni dell'opinionista, nonostante avesse più volte assicurato di non voler ripetere questa esperienza televisiva perché impegnata con altri progetti.

La moglie di Paolo Bonolis - produttrice, insieme a lui, delle sue trasmissioni - sarà ancora una volta protagonista del reality, ma non si sa ancora se verrà affiancata in questo ruolo da commentatrice oppure lo farà in solitaria. Quello che è certo è l'assenza di Adriana Volpe, eterna rivale con cui non si è fatta mancare accese discussioni durante la passata edizione, ma sulla sua presenza non ci sarebbero dubbi. Alfonso Signorini l'avrebbe corteggiata a lungo per riaverla nel programma, anche se secondo una soffiata non sarebbe stato difficile convincerla. Anzi. Il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela - che qualche mese fa regalò al popolo di Twitter un infiammato botta e risposta proprio con lei - parla di "voci da Cologno Monzese" che descrivono una Sonia Bruganelli desiderosa di tornare al suo posto: "Sceneggiate di rito a parte - scrive - sarebbe stata propio la Bruganelli (pentita dei tanti annunci fatti?) a chiedere di tornare al Gf Vip. Non un figurone".

Ed è quello che pensano in molti, sui social ma non solo. L'addio di Sonia Bruganelli al Gf Vip, sbandierato per mesi dalla diretta interessata, fa adesso riflettere su una contestata incoerenza che non le fa onore. "Però se è vero che torna è proprio disperazione allo stato puro" scrive un utente su Twitter, aggiungendo: "Fa anche un po' tenerezza... Che le cose dietro la telecamera forse forse non le stanno andando così bene come fa credere?". In tanti scrivono di non averci mai creduto a 'certe scene', altri invece pensano già ai futuri scenari: "Chissà quale personaggio pessimo si metterà a difendere questa volta".