Gf Vip, Sonia Bruganelli: "Faccio un altro lavoro, ma Alfonso voleva che lo aiutassi"

Il ritorno di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip ha scatenato diverse polemiche, visto che la produttrice televisiva aveva assicurato che non avrebbe ripetuto l'esperienza nel reality di Canale 5 perché impegnata in altri progetti televisivi, dietro le quinte. Invece eccola di nuovo sulla poltrona rossa, a partire dal 19 settembre, nel ruolo di opinionista. Tanto è bastato per venire additata come "incoerente" e "opportunista", colpevole - secondo molti - di aver messo in piedi questa "sceneggiata" per il puro gusto di farsi corteggiare da Alfonso Signorini.

Ospite del programma di Maurizio Costanzo su R101, la moglie di Paolo Bonolis è tornata sulla questione Gf e ha chiarito: "Non che io volessi essere corteggiata, perché realmente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce l'ha la produzione, però devo dire che per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me. Se lavoro per un gruppo - ha detto ancora - mi spendo per quel gruppo; la mia immagine non è un'immagine televisiva, è un'immagine diversa, per cui forse rischio un po' di più di altre persone che devono piacere per forza, questo sicuramente sì".

Accanto a lei ci sarà Orietta Berti, che prende il posto di Adriana Volpe: "E' un mito - ha detto sulla futura 'collega'- Io l'ho conosciuta perché è venuta ospite a 'I libri di Sonia' con il suo libro e ci siamo trovate benissimo insieme. Che dire? Orietta è Orietta, è una donna con un carisma incredibile. Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza. Anche quest'altra esperienza che farà è un'altra scommessa forte e lei non ha mai paura di mettersi in gioco. Tanto di cappello". Infine, sempre sul reality: "Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa, però mi hanno detto che era troppo rischioso".