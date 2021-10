Gf Vip, la chiamata in diretta con Paolo Bonolis

"Per ogni pesce c'è l'esca giusta. Evidentemente la signora poi ha abboccato. Quindi ha funzionato" così Paolo Bonolis ha commentato, intervistato da Bianca Berlinguer, quanto raccontato da Sonia Bruganelli durante la scorsa puntata. L'opinionista aveva parlato di quando Bonolis la corteggiava e le aveva promesso un viaggio su una barca che non aveva.

La dodicesima puntata del Gf si è aperta con questo tema, viste proprio le dichiarazioni recenti del presentatore, e per cercare di appianare ogni dubbio Signorini ha deciso di chiamare Bonolis al telefono, anche perché nel mentre sia Alfonso sia Adriana Volpe stavano prendendo un po' in giro Sonia.

Gf Vip, la telefonata a Paolo Bonolis e Signorini malato

"In realtà essendo io un pesce molto ambito, lui ha dovuto utilizzare un'esca particolare per prendermi" ha ironizzato Bruganelli prima che il marito rispondesse alla chiamata. "Ancora con questa storia? Non devi passare dall'osteria prima, altrimenti mi arrivi ubriaco in trasmissione - ha chiosato Bonolis -. Le ho detto che sarei andato a prenderla a Formentera in barca, dicendo che fosse la mia. Poi la storia è finita in maniera gloriosa, no? Ci siamo sposati". Queste le parole del presentatore che ha voluto difendere la moglie.

Signorini, che si è presentato in studio con il raffreddore, ha voluto rispondere alle accuse di Bonolis: "Paolo per me è un piacere questa telefonata, ma ti dico che ho 38 di febbre, quindi altro che ubriaco".

La storia di un grande amore... così come è iniziato! ?? #GFVIP pic.twitter.com/h8zRBG3wxr October 22, 2021