Gf Vip, il marito di Sara Manfuso non è stato rieletto (col Pd): la battutaccia di Sonia Bruganelli

Le elezioni entrano nella Casa del Grande Fratello Vip e quella di stasera potrebbe essere una puntata molto più che accesa. Alfonso Signorini probabilmente comunicherà i risultati ai 'vipponi', nonostante soltanto due di loro - Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis - siano usciti ieri per recarsi a votare, provocando diversi reazioni.

La più sensibile sarebbe senza alcun dubbio Sara Manfuso, sposata con il deputato del Partito Democratico Andrea Romano. O meglio ex deputato, visto la pesante sconfitta incassata ieri alle urne. Romano non è andato oltre il 33,81%, scavalcato a Livorno da Chiara Tenerini. "Le sarà comunicato?" si chiede su Twitter il giornalista Giuseppe Candela, ma invece di una risposta arriva la freddura di Sonia Bruganelli (con tante risate): "Speriamo non la facciano uscire anche a lei". "Oppure fanno entrare lui" replica Candela, quasi anticipato dalla moglie di Bonolis: "Lo stavo per scrivere". E ancora giù a ridere. Di certo, considerando la batosta, nelle prossime settimane sarà più impegnata lei di lui, ma la battuta dell'opinionista è il classico dito nella piaga.

Il matrimonio con Andrea Romano

La storia d'amore con Andrea Romano - politico e accademico, ex direttore della testata del Pd 'Democratica' - è stata tenuta nascosta a lungo, emersa soltanto nel dicembre del 2020, quando si sono sposati. Sara Manfuso ha una figlia di nome Lucrezia, avuta da una precedente relazione.