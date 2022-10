Gf Vip, Sonia Bruganelli e l'affondo a Sara Manfuso dopo l'abbandono della casa

Ieri pomeriggio è scoppiato il caos nella casa del Grande Fratello Vip. La diretta h24 di Mediaset Extra è stata interrotta perché Sara Manfuso ha deciso di abbandonare il programma. I commenti su Twitter in pochi minuti si sono moltiplicati e in pratica la notizia ha monopolizzato la seconda metà della giornata.

Tra i commenti anche quello di Sonia Bruganelli, l'opinionista insieme a Orietta Berti del reality, un'ironia molto pungente che nasconde una particolare antipatia: "Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma…". Una vera e propria stoccata che va anche a commentare la presenza quasi invisibile dell'ormai ex concorrente, invisibile non perché non sia stata al centro di qualche dinamica, ma perché lei ha sempre fatto in modo di trovarcisi dentro e basta.

La decisione dell'abbandono dello show è legata al caso Bellavia: il Codacons ha denunciato il programma e ha anche comunicato che i responsabili rischiano 4 anni di carcere, poi la Società Italiana di Psichiatria si è scagliata contro il Gf e per non parlare più in generale del risalto mediatico che ha avuto tutto ciò. Manfuso non voleva che il suo nome e la sua persona fossero collegate al bullismo, essendo lei stessa impegnata in prima persona in associazioni contro il bullismo e contro la violenza di genere (di cui lei stessa è stata vittima).

Sonia Bruganelli dopo la diretta di lunedì su Twitter aveva condiviso un pezzo di un video in cui Manfuso parlava proprio di Bellavia e nel quale non ne usciva proprio pulita. . "Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione…" aveva scritto in quell'occasione per commentare la falsa apprensione che Sara aveva dimostrato nei confronti di Marco.