Al Gf Vip troppa maleducazione: anche Sonia Bruganelli costretta a scusarsi

La questione Grande Fratello Vip troppo scurrile è approdata, di nuovo, in prima serata ieri sera. Dopo gli importanti provvedimenti presi da Piersilvio Berlusconi Alfonso Signorini è voluto tornare sulla questione rispetto, modi di comportarsi e soprattutto parole utilizzate dai vipponi in casa e anche durante le dirette tv.

Signorini è stato perentorio: "Qualsiasi infrazione a questo genere di discorso non sarà più accettata. Ci sarà l’espulsione immediata. Saremo rigorosissimi". Il conduttore, stanco di dover riprendere costantemente i suoi vipponi, ha voluto sottolineare che tutti devono migliorare e che non è giusto portare così tanta volgarità nelle case degli italiani.

Nella scia dei rimproveri si è insinuata anche Sonia Bruganelli. L'opinionista si accalora facilmente e con altrettanta veemenza si è spesso rivolta ai concorrenti per questo motivo ieri sera ha voluto chiedere scusa a tutti, ma in particolare a Micol Incorvaia e a Giaele De Donà.

"Sono d’accordo con te, anche per quanto mi riguarda - ha dichiarato l'opinionista -. Anche la mia vena, specialmente con le due ragazze. Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che è rimasta molto male, e sia per Giaele".

A nome dei concorrenti ha preso parola Daniele Dal Moro che si è scusato a nome di tutti: "Chiedo scusa per i miei atteggiamenti aggressivi, toni e modi sbagliati. Esasperati perché molti di noi siamo qua dentro. Chiedo scusa a nome di tutti".

