Sonia Bruganelli, la verità su Orietta Berti: “Lontano dalle telecamere dice cose cattivissime”

Sonia Bruganelli è ormai rodata nel ruolo di opinionista del Gf Vip. La donna, ospite del Maurizio Costanzo show, si è lasciata andare ad alcune considerazioni sulla sua collega di quest’anno, Orietta Berti.

La cantante nel corso delle puntate appare un po’ spaesata, e più che parlare e giudicare le dinamiche dei vipponi, si dedica a raccontare aneddoti e curiosità sulla sua vita e su quella del marito Osvaldo.

Orietta Berti dietro le quinte

Un approccio rilassato e affabile, al contrario della moglie di Paolo Bonolis, che tuttavia racconta come la cantante dietro le quinte non sia altrettanto magnanima. Innanzi tutto la produttrice televisiva ha voluto tranquillizzare tutti dichiarando di andare d’amore e d’accordo con la Berti, a differenza dell’ex collega Adriana Volpe con cui non sono mancati duri scontri e attriti lo scorso anno: “Con Orietta Berti mi trovo benissimo”, ha chiosato la Bruganelli, per poi lasciarsi andare ad un inedito retroscena sulla nuova opinionista: “In tv dice cose carine ma fuori le telecamere dice cose cattivissime. Ma veramente eh. Si sta ancora sciogliendo, secondo me potrà tirar fuori delle ‘oriettate’ evidenti”, ha asserito. Insomma la Berti si trova alle prese con un ruolo del tutto nuovo e deve prenderci la mano, ma Sonia assicura, il carattere e la verve non le mancano affatto.

La stoccata sul caso Bellavia

Durante l’ospitata della Bruganelli al Maurizio Costanzo Show, non poteva di certo mancare un cenno sul caso Marco Bellavia, che tanto ha fatto parlare nelle scorse settimane: “Se conosco tutti? Beh, non posso dirlo. Alfonso è molto bravo e i concorrenti hanno tutti delle storie. C’è chi ha una storia televisiva come Cristina Quaranta, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Gegia, Patrizia Rossetti- Ma ci sono anche dei ragazzi giovani che hanno delle storie, come Ciupilan. Marco Bellavia ha vissuto una situazione non facilissima là dentro. Credo che anche lui abbia sopravvalutato la sua forza di farcela là dentro. Anche perché là dentro è vero che non si sono comportati benissimo, ma è altrettanto vero che nessuno era pronto ad immaginarsi una sofferenza e un disagio psichico così evidente”, ha detto l’opinionista.

Pare che nella puntata di questa sera, 17 ottobre, Bellavia tornerà in Casa per un resa dei conti. Chissà che non sia l’occasione giusta per la Berti per tirare fuori gli artigli e mostrare a tutti di che pasta è fatta.