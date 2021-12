Gf Vip, Sophie non si trattiene più: passione in magazzino con Alessandro. Il video

E' difficile trovare un po' di privacy all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Soprattutto quando hai promesso ad una delle tue amiche che no, proprio non hai alcuna intenzione di cedere alla passione con il ragazzo che piace anche a lei. Lo sa bene Sophie Codegoni che, dopo aver promesso a Jessica di non essere interessata ad Alessandro Basciano, si è chiusa in magazzino con il concorrente lasciandosi andare a baci, coccole e abbracci ben ripresi dalle telecamere. Il video sta così facendo il giro della rete.

Parole al vento, quelle di Jessica, che si era detta interessata al nuovo arrivato ed era stata rassicurata da Sophie che non avrebbe visto "tradita" la sua amicizia. Appena un'ora dopo l' "accordo", infatti, Sophie stava baciando tra le provviste del magazzino il ragazzo. Il danno è fatto. E il trofeo è assegnato: il bell'Alessandro, conteso tra Sophie, Soleil e Jessica, ha scelto la sue pretendente.

E pensare che, poco prima, Sophie si rivolgeva così a Jessica: "Mi accorgo che alcune cose le voglio evitare Ti chiedo scusa, spesso non ci faccio caso, magari faccio cose che ti possono infastidire. Adesso eviterò, quindi preferisco evitare di fare cose con lui che allontanarmi da te. Quando non ci sei mi sento solissima. Da oggi prometto che evito proprio. Preferisco te a lui, la tua presenza. Amore ti voglio un bene dell’anima". Le ultime parole famose.

Usciti dal magazzino, Sophie e Alessandro si si sono tenuti per mano. Impossibile per Manila non notarli: "Ho già capito, avete fatto il danno", ha dichiarato. A rispondere, Basciano: "Se ho fatto danni? Direi quasi dai. Però Alessandro 1 e il resto del mondo 0".