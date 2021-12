Gf Vip: Sonia Bruganelli asfalta Sophie Codegoni, ma lei non lo capisce

Sonia Bruganelli, durante la diretta di ieri sera, non ha potuto non commentare il comportamento di Sophie Codegoni nei confronti dell'amica Jessica Selassiè. Le due hanno legato da subito e nella casa sono diventate quasi inseparabili, questo prima dell'ingresso nella casa di Alessandro Basciano. Il bel 31enne ha scombussolato le dinamiche nella Casa e per colpa della sua bellezza ha messo in competizione Sophie e Jessica. La principessa è da settimane che chiede un "bonazzo" anche per lei e sperava che questa volta fosse arrivata la sua occasione, ma si è sbagliata: Alessandro ha scelto Sophie.

Il tradimento dell'amicizia per Alessandro Basciano

Il vero problema in questa situazione non è l'avvicinarsi tra Sophie e Alessandro, ma il modo in cui l'ex tronista ha gestito la cosa con la sua "amica" Jessica. E proprio su questo punto si è focalizzata Sonia Bruganelli che nel suo intervento ha cercato di mettere i puntini sulle "i", anche se Sophie non è sembrata per nulla pentita, anzi.

"Mi è stato chiesto ti piace Alessandro quando io ci avevo fatto una partita a biliardo il secondo giorno, se me lo chiedi adesso ti dico sì, tornassi indietro, dopo due ore che lo conosco, direi ancora di no" queste le parole di Sophie appena si è iniziato a parlare del flirt con Basciano.

"Però perdonami ti piace o non ti piace è un altro discorso, però alla tua amica ad un certo punto secondo me tu avrei dovuto dirgli guarda Alessandro ha un interesse per me, mi dispiace ma io ho piacere a stare insieme a lui quindi non mi chiedere di rinunciare a lui anche perché non c'è scritto da nessuna parte che bisogna farlo" ha prontamente ribattuto l'opinionista.

"Su questo ho chiesto scusa molte volte perché mi dispiace e credo tanto nell'amicizia. Ne ho parlato anche con Manila probabilmente prima di mentire a Jessica stavo mentendo a me stessa" risponde ancora Codegoni.

Era inevitabile che si tornasse a parlare di Gianmaria, ma anche in questo caso la risposta è stata immediata: "Da Gianmaria mi ero già staccata da giorni, il mio cuore non rispondeva. Quando è entrato Ale ho sentito qualcosa dentro di me, mi piace e mi sono voluta buttare".