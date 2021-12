Gf Vip, il tradimento di Sophie Codegoni: tutta la notte tra le braccia di Alessandro Basciano

Tra amici e amiche dovrebbe esistere una regola: nessun amore dovrebbe compromettere il legame d'amicizia. Nella vita reale e anche nei reality questa regola non viene rispettata e fioccano colpi bassi. Ieri sera Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno passato la serata sul divano, abbracciati, a parlare e non solo.

Basciano è da poco entrato nella Casa ma ha da subito creato dinamiche avvicinandosi prima a Soleil e poi a Sophie, il ragazzo però ha confidato di trovare Jessica Selassiè molto interessante, ha un carattere che gli piace. Dopo una notta passata abbracciato a Soleil lei gli ha fatto capire che non ci sarebbe potuto essere futuro: "Ok, ti piaccio, ma io sono fuori dai giochi" gli aveva detto l'influencer.

Jessica e Sophie l'amicizia in crisi per Basciano

Jessica, che da settimane chiedeva un "bonazzo", ha iniziato a fantasticare su Alessandro rimanendo scottata, il ragazzo ha occhi solo per le due bionde. La Codegoni, che ha da poco messo un punto al legame romantico con Gianmaria, aveva fatto un discorso importante a Jessica: "Tranquilla io ho detto ad Ale che per me ora non ci può essere nulla perché penso anche a te e a Gianmaria. Poi non è vero che passo tutto il tempo con lui e che abbiamo flirtato. Amore abbiamo soltanto giocato a biliardo e io gioco con tutti. Non ho intenzione di fare altro adesso, per me tu vieni prima di tutto".

La sera stessa però le parole dell'ex tronista di Uomini e Donne vengono tradite dai suoi comportamenti, prima è andata in sauna con Alessandro e poi si sono sdraiati insieme sui divani sotto alla stessa coperta. In queste occasioni Sophie ha parlato della situazione in casa, rivelando anche i sentimenti che l'amica ha nei confronti del neo concorrente: "Jessy è venuta da me a dirmi che sono stro**a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci".

I due però non hanno solo parlato, si sono fatti grattini, coccole, carezze e sono stati svegli fino alle 6 del mattino e poco c'è mancato al bacio. Chissà cosa succederà quando Jessica scoprirà che l'amica l'ha tradita