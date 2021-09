Gf Vip, chi è Sophie Codegoni ex tronista di Uomini e Donne

Sophie Codegoni dopo aver partecipato a Uomini e Donne è diventata molto famosa, per questo Alfonso Signorini l'ha chiamata per partecipare al Gf Vip 6. Scopriamo chi è l'ex tronista.

Gf Vip: chi è Sophie Codegoni

Sophie Codegoni cresciuta a Riccione e attualmente vive tra Milano e Varese. Ha un fratello di 10 anni a cui è legatissima ed è molto legata ai suoi suoi genitori. È una studentessa e ha lavorato come modella anche per il brand di Chiara Ferragni. Ha partecipato a Uomini e Donne per torvare un fidanzato che non cambiasse, cosa che non è successa: la sua storia con il corteggiatore Matteo Ranieri è durata pochissimo.

Sophie Codegoni è nata a Milano nel 2002. È stata proprio lei a dare notizia di essere stata scelta per il Gf Vip ad agosto 2021, quando ancora c'erano molti dubbi su chi potessero essere i concorrnti. La sua popolarità, come lei stesso ha ammesso nell'intervista rilasciata alla redazione del Gf Vip, è subordinata alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi:

"Sono famosa perché ho fatto la tronista a Uomini e Donne e da lì è partito il mio percorso con i social. Spero anche di avere presto una bella famiglia perché sono una amante dei bambini e mi piacerebbe averne presto almeno uno. Non sono romantica ma sono innamorata dell'amore e se dovesse arrivare lo accolgo a braccia aperte".

Gf Vip: Sophie Codegoni adesso è single

Dopo una relazione deludente, conclusasi con un tradimento da parte del suo primo ragazzo "ufficiale, Sophie aveva provato a cercare l'amore partecipando a Uomini e Donne. Purtroppo la storia con Matteo Ranieri è durata pochissimo, neanche un mese.

È stata spesso al centro dell'attenzione e dei pettegolezzi per una presunta storia d'amore prima con Nicolò Zaniolo e poi con Fabrizio Corona.

Intervistata da Chi, Sophie ha voluto smontare ogni tipo di rumor prima della sua entrata nella Casa: "Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l'ha fatto perché la situazione lo richiedeva. Per il Grande Fratello Vip mi ha consigliato di non farmi troppe paranoie, di non chiudermi in me stessa e di far uscire la parte di me più divertente e socievole". Codegoni ha smentito anche il gossip che la etichettava come recente flirt di Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, da lei definito " un amico.