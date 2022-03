Gf Vip, Sophie Codegoni fidanzata con Fabrizio Corona: "Lei è ancora innamorata di me"

(Il video del rapporto tra Sophie e Fabrizio)

Alfonso Signorini durante la puntata di ieri sera del Gf Vip ha rivelato un gossip succoso su Sophie Codegoni. Il conduttore, che è anche direttore del settimanale Chi, ha svelto un'anteprima che leggeremo nel prossimo numero del magazine. Fabrizio Corona ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato proprio della vippona.

"Sophie è ancora innamorata di me, Basciano non è l'uomo che fa per lei", queste le parole dell'ex paparazzo. Questa affermazione non ha toccato Sophie che con molta calma ha affermato di aver parlato della relazione, ormai conclusa, con Corona e che non ha problemi a parlarne adesso con Basciano. Il ragazzo però, che poi è stato eliminato, non è sembrato altrettanto convinto e si è domandato come mai non avesse svelato il nome di Fabrizio.

Le reazioni dei vipponi

Dopo l'annuncio, Signorini ha chiesto agli ex concorrenti se fossero a conoscenza della relazione tra Sophie e Fabrizio. Giacomo Urtis ha dovuto dire la verità ed ha affermato di sapere della relazione e ha anche aggiunto: "Prima del GF Vip ho conosciuto Sophie a casa di Corona, quando stavano insieme. Ed è lì che è nata la nostra amicizia. Erano innamorati, lei mi è sembrata molto più presa di lui".

Anche dentro la casa la notizia non è stata per tutti una novità, solo Delia Duran e Miriana Trevisan ne erano all'oscuro. Soleil Sorge, invece, conosceva questa love story: "Sapevo tutto, certo. Non so quanto è durata la loro relazione. Diciamo che non so i dettagli, però prima del reality ho conosciuto Sophie e Fabrizio. Parlando con loro ero venuta a sapere tutto". "Prima di venire qua se ne era un pò parlato, ma comunque lei mi ha detto che ne aveva già parlato con Alessandro e non credo che lui si dispererà", ha spiegato Lulù Selassié.