Gf Vip, notte di passione tra Sophie e Gianmaria (e la regia stacca)

Mentre gli occhi sono tutti puntati su Alex Belli e Soleil Sorge, che si girano intorno tra dichiarazioni e ambiguità, nella Casa esplode la passione fra altri due insospettabili 'vipponi'. Sophie Codegoni alla fine ha ceduto alla spietata corte di Gianmaria Antinolfi - finora sempre respinto - e ha trascorso con lui una notte di passione.

L'attrazione fatale è scattata durante la festa e dopo aver ballato e flirtato hanno deciso di dormire insieme. Sotto le coperte, però, è stato difficile controllarsi ed eccoli avvinghiarsi tra baci e carezze. O almeno questo è quanto si è intuito dalle immagini notturne, finché la regia non ha staccato. A confermare l'incontro ravvicinato è stata Sophie, che appena Gianmaria si è alzato per andare in cucina a prendere dell'acqua, ha chiamato Lulù e le ha confessato: "Ho fatto un disastro. Non puoi capire".

Il rapporto tra Sophie e Gianmaria

Sarà avvincente adesso seguire gli sviluppi del rapporto tra Sophie e Gianmaria. L'imprenditore finora era sempre stato 'friendzonato' dall'ex tronista, per cui ha perso completamente la testa. Per lei, infatti, Antinolfi ha chiuso la relazione che aveva fuori dalla Casa con Greta Giulia Mastroianni: "Mentre mi avvicinavo a Sophie sapevo perfettamente che avrei perso Greta - ha spiegato ormai più di un mese fa - ma sono andato avanti". "Lui non è proprio il mio tipo, non lo vedo come ipotetico fidanzato" aveva ribadito Sophie. Evidentemente ha cambiato idea.