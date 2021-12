GF Vip, lite furibonda tra Soleil e Sophie: "Sei piena di plastica!"

(L'influencer è rimasta molto male per una frase detta da Soleil. Mentre gli altri concorrenti rimangono attoniti, tra le due è scontro)

A suon di battute e controrepliche, si è consumata un’accesa lite nella Casa del GF Vip tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. "Sto dicendo che sei più piena di plastica che di personalità, perché hai più plastica nel corpo che intelletto. È un mio parere, è un mio pensiero, è inutile utilizzare questo tono da lagna. Non sto dicendo che è un problema, è un dato di fatto" ha affermato Soleil dopo la reazione piccata della compagna che non ha preso bene una frase sul suo conto.

Perche Soleil e Sophie hanno litigato

Tutto è nato quando Soleil, parlando di un’ipotetica unione tra Sophie e Gianmaria, ha parlato di ‘matrimonio tra comodini’ e della mancanza di personalità da parte dei due concorrenti. "C’è bisogno di una foto della sezione mobili e soprammobili, nel matrimonio dei comodini siete voi i protagonisti!" ha esclamato; "Dai Sole non farmi ridere troppo che dopo perdo l’espressione", ha replicato allora Codegoni. "Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l’espressione", ha controbattuto ancora Soleil infiammando così l’animo di Sophie che, offesa, ha affrontato il tema Alex alludendo a un accordo con Soleil prima di entrare nella Casa. Poco dopo il duro faccia a faccia, Codegoni è scoppiata a piangere affermando di voler andar via peché non sopporta di essere continuamente offesa.