Gf Vip, Sophie Codegoni rivela: "Prima di Uomini e Donne ho subito un trauma"

Sophie Codegoni è stata una delle protagoniste di questa puntata del Gf Vip. Signorini infatti ha voluto mostrare un confessionale molto intimo di Sophie in cui raccontava un momento traumatico vissuto poco prima di entrare nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Gf Vip: il racconto del trauma di Sophie Codegoni

Sophie ha raccontato che durante una cena con molti parenti e amici, quello che all'epoca era il compagno della madre si è molto arrabbiato ed ha avuto una rezione molto violenta di fronte a tutti loro, e ovviamente anche a Sophie. "Provavano ad allontanarlo da mamma, ma non ce la facevano. Sono stati forse venti minuti, ma i più lunghi e brutti della mia vita. Mi hanno segnata, il fatto è successo poco prima del mio ingresso a Uomini e Donne ed è paradossale perché era il momento in cui meno mi fidavo dell'amore e degli uomini. Per questo io dissi che gli Uomini mi facevano paura e non per una storiella adolescenziale finita male". Quel trauma nell'influencer ha lasciato una bella ferita, infatti ha raccontato di aver avuto grande difficoltà ad aprirsi e fidarsi. Signorini per questo motivo ha deciso di regalarle un incontro con la madre che per lei è la migliore amica, la sua confidente, la sua vita.

Codegoni ha varcato la porta rossa e ha visto avvicinarsi la mamma, la commozione era molta e le parole della madre non hanno fatto altro che aumentare l'emozione: “Apri il tuo cuore perché gli uomini non sono solo come quello che hai visto accanto alla tua mamma, se io ho perdonato anche tu devi farlo. Forse è arrivato il momento di tagliare un po' il cordone ombelicale che ci lega, io ci sarò per sempre per te e ti amo, però non voglio che tu viva in riflesso a me. Io credo nell'amore, mi darò altre chance e tu devi fare lo stesso”. Alfonso ha voluto ringraziare Valeria, la mamma di Sophie, per le belle parole usate per incoraggiare la figlia a credere nell'amore: "Grazie perché tu hai detto una cosa importantissima. Chi sta peggio è chi ci mette le mani addosso, ed è vero. Sei una donna donna forte e meravigliosa”.