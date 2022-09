Elenoire Ferruzzi: "Luca Salatino? Provo dei sentimenti" ma Soraia la zittisce "Offendi le donne"

Volano parole di fuoco nello studio del Grande Fratello Vip questa sera e a pronunciarle sono Elenoire Ferruzzi, icona trans e tra le concorrenti del Gf Vip più discusse e Soraia, la fidanzata di Luca Salatino anche lui tra i vipponi di questa edizione del Gf Vip. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, è arrivata nello studio del reality show per uno scontro in diretta con la donna che, negli ultimi giorni, ha fatto infuriare il suo fidanzato fino al punto da fargli quasi lasciare lo show. Salatino, infatti, dopo aver pianto per giorni e giorni, aveva dichiarato di voler lasciare la casa e a provocare questo malessere non è stata solo la lontananza dalla sua Soraia ma anche un malinteso con Elenoire che lo ha fatto infuriare come non mai. Ma prima di scoprire cosa si sono dette Soraia ed Elenoire in diretta, facciamo un salto indietro per capire cosa era accaduto tra Salatino e la Ferruzzi.

Cosa è successo tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi

Il caso Ferruzzi-Salatino è nato dall'attrazione dell'icona Lgbtq+ nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. La 46enne, infatti, ha subito dichiarato, parlando con Alberto De Pisis, di subire il fascino del romano specificando di non essere interessata minimamente al fatto che lui fosse fidanzato. Tra la Ferruzzi e Salatino iniziarlmente c'era un bel rapporto con confidenze e gentilezza ma Elenoire ha frainteso l'atteggiamento di Salatino pensando ci potesse essere qualcosa di più tra loro due ma Luca ha subito frenato la cosa innervosendosi non poco e ribadendo di essere fidanzato e innamorato della sua Soraia. "Ma che ti ho fatto capire? Io sono fidanzato" - ha ribadito Luca - "Per me ci può stare pure la donna più bella...Non fate passare questi messaggi ché faccio un macello" ha detto ad Antonino Spinalbese, Pamela Prati e ad gli altri inquilini della Casa che gli hanno consigliato di chiarire l'equivoco con lei. "Non devo chiarire nulla, mi ha mancato di rispetto" ha aggiunto Luca anche se, poi, di chiarimento ce n'è stato bisogno visto che Elenoire si era decisamente illusa. Elenoire, però, ha preso malissimo le parole di Salatino che ha subito messo le mani avanti sul suo comportamento scherzoso e ha specificato: "Io ho dei sentimenti".

Cosa si sono dette Soraia ed Elenoire Ferruzzi

Soraia è entrata nella casa del Gf Vip e, dopo aver ricordato al suo fidanzato, scoppiato subito in lacrime, quanto lo amasse, ha voluto chiarire le cose con Elenoire dopo essersi sentita offesa da alcune sue frasi. "Ascoltami - ha esordito subito Soraia con fermezza- Sei una donna che ha affrontato tante cose ma ci sono rimasta male per come mi hai offeso e non hai offeso solo meme hai offeso anche tutte le donne". Ma è subito arrivata la risposta pronta di Elenoire che ha ammesso i suoi sentimenti per Luca ma ha voluto chiarire: "Io le donne non le ho mai offese in vita mia. Qui i sentimenti sono enfatizzati ed escono anche queste sensazioni di sfogo acuto ma fa tutto parte di quel momento. Anche se lui è fidanzato con te io per lui provo dei sentimenti. La mia situazione è imparagonabile".

Soraia, poi ha continuato, "Ti sei fatta un film perché quello che pensi tu lo pensi tu e qualche ragazza nella casa ma tante persone fuori non la pensano come te, quasi nessuno". A questo punto è intervenuto Alfonso Signorini che ha spezzato una lancia a favore di Elenoire:" Quando si è innamorati si fanno anche cose irrazionali. Quando provi un sentimento forte".