Gf Vip, Giusy, la sorella di Sarah Altobello, contro Attilio Romita: "Si vergogni"

(Il video del momento del confronto)

Tra Sarah Altobello e Attilio Romita la conoscenza non poteva finire in modo peggiore. Dopo un periodo in cui i due, dentro la Casa, avevano legato (con tanto di occasioni in cui non sono mancata effusioni) sono scoppiati i litigi e soprattutto le offese da parte di Romita.

L'ultimo episodio spiacevole è andato in onda lo scorso giovedì quando durante un confronto su un bigliettino il giornalista ha invitato Altobello a pensare solo a cantare e ballare perché sono le cose che le vengono bene. Parole pesanti che hanno ferito la vippona e per questo motivo Alfonso Signorini ha deciso di farle una sorpresa.

Nella diretta di ieri sera Altobello ha sottolineato che lei ha "sempre dato tanto a questa persona, sentirmi di nuovo additata è una cosa che non mi merito, gli sono stata accanto sempre, nel bene e nel male". Romita ha avuto la possibilità di chiedere scusa: "Quel canta e balla è stata una frase sbagliata, magari neanche la prima. Però, siccome tu conosci le mie difficoltà nel rientro a casa (il giornalista sembrerebbe avere dei problemi con la compagna Mimma, ndr), sai che quella frase del bigliettino nel beauty case mi avrebbe potuto creare molti problemi. Quel bigliettino, che poteva essere interpretato con chissà quali dichiarazioni e numeri di telefono, si è proprio rivelato una targhetta di una maglietta sportiva. Quella citazione del bigliettino, se tu non l'hai soppesata, era per me un danno enorme. Devo dirti che per il modo in cui mi sei stata vicina, da tutti mi sarei immaginato una difficoltà, tranne che da te".

"In quel bigliettino ho visto solo un'amicizia - ha replicato Sarah -, io da te non mi aspetto queste parole che ti sei fatto uscire dalla bocca. Sono stata vicina a te sempre, ti sono sempre stata accanto. Sentirmi dire che ho un'immagine un po' fru fru, che voglia aumentare l'immagine di me stessa, di cantare e ballare che quello è il mio mestiere, è una cosa che da te non mi merito". Romita però è rimasto ben saldo sulla sua idea: "Sto solo provando a spiegare che quella frase del bigliettino era per me peggio di un colpo di pistola".

Giusy Altobello e la sorpresa alla sorella

Dopo un incontro molto accorato tra le due sorelle in cui Giusy ha provato in tutti i modi a sollevare Sarah e a farle notare quanto vale, non solo fuori dalla casa ma anche dentro ecco che Giusy ha avuto la possibilità di parlare direttamente con Attilio. "Io la ricordo come un grande giornalista - ha esordito l'ospite rivolgendosi a Romita -. Ma oggi la vedo come un uomo molto piccolo. Ha additato Sarah come la 'ragazza fru fru', ma dire che è una persona da portare nel van o da non portare a cena con i suoi colleghi altolocati, le dico che è nata in una famiglia dove il rispetto e l’educazione sono di casa. È trasparente, pulita e non dice neanche una parolaccia".

"Io voglio essere molto educato con lei, voglio adottare lo stile Antonino - ha risposto Attilio - e le dico se lei dice queste cose avrà anche le sue ragioni, le ho ascoltate, le rispetto e la saluto". Ma Giusy arriva dritta al punto: "Io vorrei che lei riconoscesse almeno la sua colpevolezza, non imputare a Sarah la colpa di atteggiamenti suoi. Non è stato bravo nel soppesare le parole per definire Sarah e un po' deve vergognarsi".