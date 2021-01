Gf Vip, la sorella di Zorzi lo gela dopo la lite con Stefania

La lite fra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando - scoppiata sabato sera dopo la festa brasiliana - sta facendo discutere in Casa ma anche fuori. Sui social ognuno difende il suo preferito e anche gli altri vip si schierano con l'uno o con l'altro. La showgirl è infastidita perché Tommaso si è avvicinato a Dayane, da sempre in contrasto con lei, ma l'influencer sembra non sentirsi in colpa e dice di non volersi precludere nessun rapporto a causa degli screzi dell'amica.

Gaia Zorzi: "Con quello che ho da dire chissà che film si farebbe Tommaso"

Come accaduto già a dicembre, quando Zorzi nominò Stefania Orlando lasciando tutti di stucco, anche stavolta la sorella dell'influencer interviene su Twitter per tirargli le orecchie e prendere le parti della soubrette. Stavolta, però, senza esporsi troppo, mordendosi la lingua ancora prima di parlare, anche se il messaggio si capisce forte e chiaro. "Io non posso commentare il litigio perché poi mandano i miei tweet in diretta e con quello che ho da dire chissà che film mentali si farebbe Tommaso" scrive su Twitter Gaia Zorzi, scatenando il dibattito. "Almeno da sorella, se proprio non vuoi difenderlo, io mi asterrei da mettere questi commenti che aizzano ancora di più la gente contro di lui. Io veramente non ho parole" risponde una follower, e sono in tanti a dare ragione a Tommaso questa volta: "Esatto Gaia, brava non dire nulla - commenta un'altra - Anche perché tuo fratello ha ragione al 100% questa volta. E dovreste sostenere lui ma perché ha ragione".

Io non posso commentare il litigio perché poi mandano i miei tweet in diretta e con quello che ho da dire chissà che film mentali si farebbe Tommaso — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) January 10, 2021

La reazione in Casa

Nel frattempo anche nella Casa in tanti danno ragione a Zorzi, in particolare Cecilia Capriotti concorda con lui sul fatto che le reazioni di Stefania siano troppo esagerate e per questo potrebbero essere false. Tesi sostenuta anche da Dayane, secondo cui la Orlando avrebbe messo in piedi tutto per strategia.